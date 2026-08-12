Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Malaga, Spanien

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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Spektakuläre Häuser mit Malerischer Aussicht in der Natürlichen Umgebung von Mijas Das Proje…
$1,11M
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Reihenhaus 4 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Stadthäuser in Golfplatznähe in Manilva Die Stadthäuser befinden sich in der Stadt…
$600,520
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Erhöhtes Reihenhaus mit großzügigen Terrassen und Pool im Golfresort mit Zugang zu Spa, Fitn…
$734,309
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Reihenhaus 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 2
Hochwertige Stadthäuser mit privaten Gärten am Strand in Fuengirola Dieses Projekt befindet …
$800,333
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Erstaunliches Stadthaus mit spektakulärem Meerblick, einer großen, sonnenverwöhnten Terrasse…
$517,810
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Funktionelle Reihenhäuser in erster Golflinie mit Energieeffizienzklasse „A“ in Mijas Dieses…
$752,695
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla mit Gemeinschaftspool, Terrasse und großem Garten neben einem Golfplatz Liefer…
$926,972
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Reihenhaus 6 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Ein brillantes, neu gebautes Stadthaus mit Dachterrasse und Panoramablick auf das Meer, gele…
$483,793
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Reihenhaus 5 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
Stilvoll Gestaltete Häuser am Meer in Manilva Manilva ist eine aufstrebende Gegend mit einem…
$578,024
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Reihenhaus 5 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Brillantes Stadthaus mit tollem Meerblick eingebettet in eine Wohnanlage mit Gemeinschaftspo…
$850,687
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Etagenzahl 3
Doppelhaushälften mit Golfblick in einer Exklusiven Anlage in Mijas Malaga Mijas ist eine be…
$1,08M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Luxuriöses Reihenhaus mit herrlichem Panoramablick von der großen Dachterrasse und Gemeinsch…
$682,866
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Luxusvillen mit Schwimmbad und Panoramablick auf das Meer in Mijas Costa Mijas Costa ist ein…
$1,29M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 346 m²
Beeindruckendes Reihenhaus mit Pool, gelegen im Premium-Golfresort mit Fitnessstudio, Weinke…
$785,961
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Reihenhaus 5 zimmer in Rincon de la Victoria, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Rincon de la Victoria, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Stockwerk 2
Stilvolle Villen mit Meerblick in Rincon de la Victoria Die Villen befinden sich in Rincon d…
$806,354
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Reihenhaus 5 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Etagenzahl 2
Spektakuläre Häuser mit Malerischer Aussicht in der Natürlichen Umgebung von Mijas Das Proje…
$1,23M
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Reihenhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Stadthäuser mit privaten Pools in einer exklusiven Lage von Estepona Dieses neue P…
$1,20M
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Immobilienangaben in Malaga, Spanien

mit Garage
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