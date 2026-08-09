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Villen am Meer in Niederampurien, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Santa Cristina dAro, Spanien
Villa 6 zimmer
Santa Cristina dAro, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 698 m²
FANTASTISCHES LUXUSHAUS, MIT VIEL CHARAKTER, 110 HEKT. UND 2 STRÄNDE, IN EINZIGARTIGER LAGE …
$4,29M
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Immobilienangaben in Niederampurien, Spanien

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