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Wohnimmobilien in Niederampurien, Spanien

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Castell dAro Platja dAro i sAgaro
47
Platja dAro
36
Sant Feliu de Guixols
12
Calonge i Sant Antoni
6
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89 immobilienobjekte total found
Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Villa with panoramic sea and mountain views, located in the prestigious Mas Nou urbanization…
$1,13M
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Reihenhaus 5 zimmer in Begur, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Begur, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 318 m²
Etagenzahl 3
New construction semi-detached house in a residential area of ​​Begur a few minutes from the…
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Schöne Villa mit Meerblick und touristische Lizenz. Diese prächtige neu gebaute Villa in Ca…
$1,69M
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$669,459
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$588,660
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$888,765
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Wohnung 1 zimmer in Castell dAro, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und offener Einbauküche, einem Schlafzimmer mi…
$340,505
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Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 2/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$571,349
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Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 2/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$894,536
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Wohnung 2 zimmer in Castell dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$588,662
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 674 m²
Modernes, neu gebautes Einfamilienhaus (Bau vollendet 2025), befindet sich in einem der reno…
$2,54M
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Villa 7 zimmer in Platja dAro, Spanien
Villa 7 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 385 m²
Etagenzahl 2
For sale Villa with splendid sea views with rustic interior features. It is located in the m…
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Penthouse 4 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Stockwerk 5
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$1,74M
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$507,866
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Wohnung 3 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 1
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$923,367
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 674 m²
Modernes, neu gebautes Einfamilienhaus (Bau vollendet 2025), befindet sich in einem der reno…
$2,54M
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Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$681,002
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Reihenhaus in Platja dAro, Spanien
Reihenhaus
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Neubauten im S'Agaro Reciential CentreBeginn des Verkaufs von 8 Luxus-Stadthäusern im Zentru…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Begur, Spanien
Reihenhaus
Begur, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 249 m²
Exklusive Wohnanlage mit 27 Stadthäusern, nur 5 Gehminuten vom Zentrum von Begur und seinen …
$607,840
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Wohnung 1 zimmer in Castell dAro, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und offener Einbauküche, einem Schlafzimmer mi…
$317,114
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 447 m²
Eine Perle umgeben von Natur, wo Luxus mit absoluter Ruhe kombiniert wird.Das Hotel liegt in…
$1,52M
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Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 2/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$894,536
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$473,238
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Wohnung 2 zimmer in Castell dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und offener Einbauküche, zwei Schlafzimmern mi…
$594,440
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sant Feliu de Guixols, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sant Feliu de Guixols, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Wir gratulieren allen Kunden, die so lange auf ein Angebot an der Costa Brava gewartet haben…
$3,21M
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Villa in Castell dAro, Spanien
Villa
Castell dAro, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 1 900 m²
Luxusvilla in der Nähe der Strände von Sa Conca und San Paul - S'Agaro, Costa Rica Brava Ein…
$11,62M
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Villa in Begur, Spanien
Villa
Begur, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 597 m²
Design, Natur und Meerblick: eine Perle in Ayguablava!In einem der privilegierten Gegenden d…
$4,06M
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Reihenhaus in Platja dAro, Spanien
Reihenhaus
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
Diese exklusive Wohnanlage in S'Agaro besteht aus acht neuen Stadthäusern im Herzen der Cost…
$1,25M
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und offener Einbauküche, zwei Schlafzimmern mi…
$588,669
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Wohnung 3 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 1
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
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Eigenschaftstypen in Niederampurien

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