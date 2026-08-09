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Villen in Niederampurien, Spanien

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Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Platja dAro
18
Sant Feliu de Guixols
8
Calonge i Sant Antoni
4
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53 immobilienobjekte total found
Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Villa with panoramic sea and mountain views, located in the prestigious Mas Nou urbanization…
$1,13M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Schöne Villa mit Meerblick und touristische Lizenz. Diese prächtige neu gebaute Villa in Ca…
$1,69M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 674 m²
Modernes, neu gebautes Einfamilienhaus (Bau vollendet 2025), befindet sich in einem der reno…
$2,54M
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TekceTekce
Villa 7 zimmer in Platja dAro, Spanien
Villa 7 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 385 m²
Etagenzahl 2
For sale Villa with splendid sea views with rustic interior features. It is located in the m…
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Scat Realty
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Русский, Español
Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 674 m²
Modernes, neu gebautes Einfamilienhaus (Bau vollendet 2025), befindet sich in einem der reno…
$2,54M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 447 m²
Eine Perle umgeben von Natur, wo Luxus mit absoluter Ruhe kombiniert wird.Das Hotel liegt in…
$1,52M
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Villa in Castell dAro, Spanien
Villa
Castell dAro, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 1 900 m²
Luxusvilla in der Nähe der Strände von Sa Conca und San Paul - S'Agaro, Costa Rica Brava Ein…
$11,62M
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Villa in Begur, Spanien
Villa
Begur, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 597 m²
Design, Natur und Meerblick: eine Perle in Ayguablava!In einem der privilegierten Gegenden d…
$4,06M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Traditionelles Bauernhaus 5 Minuten von Playa de Aro. Wenn Sie in einem traditionellen kata…
$2,61M
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Villa in Begur, Spanien
Villa
Begur, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Ein Haus in Begur, Ayguafred. Die Entfernung zum Meer beträgt etwa 800 Meter. Die Gesamtfläc…
$1,63M
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Villa in Palafrugell, Spanien
Villa
Palafrugell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 375 m²
Stunning Haus im Stil von Rostico mit einem herrlichen Garten in der Nähe der Stadt Palafruj…
$1,45M
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Villa in Begur, Spanien
Villa
Begur, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 430 m²
Neues modernes Haus in der Stadt Begur. Die Entfernung zum Meer beträgt ca. 3,5 km. Die Gesa…
$2,29M
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Villa 6 zimmer in Santa Cristina dAro, Spanien
Villa 6 zimmer
Santa Cristina dAro, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 698 m²
FANTASTISCHES LUXUSHAUS, MIT VIEL CHARAKTER, 110 HEKT. UND 2 STRÄNDE, IN EINZIGARTIGER LAGE …
$4,29M
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Villa in Begur, Spanien
Villa
Begur, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Haus mit Meerblick im Zentrum der Stadt Begur. Entfernung zum Zentrum von Barcelona 130 km, …
$1,74M
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Villa in Sant Feliu de Guixols, Spanien
Villa
Sant Feliu de Guixols, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 467 m²
Dreistöckige Villa im Jahr 2004 in der renommierten Wohngegend von San Feliu de Guichols, ei…
$1,55M
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Villa in Llafranc, Spanien
Villa
Llafranc, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 785 m²
Haus ein paar Minuten vom Stadtzentrum von Llafranc an der Costa Brava. Eine große flache Fl…
Preis auf Anfrage
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 754 m²
Modernes Haus in einer einzigartigen Lage in der renommierten Stadt Playa de aro an der Cost…
$12,20M
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Villa in Begur, Spanien
Villa
Begur, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Neues modernes Haus in der Stadt Begur. Die Entfernung zum Meer beträgt ca. 1 km. Die Gesamt…
$1,74M
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Villa in Begur, Spanien
Villa
Begur, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Ein Haus im Stadtteil Sa Tuna von Begur. Die Entfernung zum Zentrum von Barcelona beträgt 13…
$917,910
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Villa in Sant Feliu de Guixols, Spanien
Villa
Sant Feliu de Guixols, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Luxusimmobilien in S'AgaroMehrere freistehende Häuser in einer ruhigen Urbanisation mit eine…
$1,74M
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Villa in Palafrugell, Spanien
Villa
Palafrugell, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 228 m²
Haus im klassischen Stil mit Meerblick in der Stadt Tamariu, die zur Gemeinde Palafrugell ge…
$1,22M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 717 m²
Haus im klassischen Stil mit Panoramablick auf das Meer in der Urbanisation von Playa de Aro…
$3,43M
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Villa in Sant Feliu de Guixols, Spanien
Villa
Sant Feliu de Guixols, Spanien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 220 m²
Villa mit einem großen Grundstück mit Meerblick in der Stadt Sant Feliu de Guichols mit herr…
Preis auf Anfrage
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Villa in Santa Cristina dAro, Spanien
Villa
Santa Cristina dAro, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 800 m²
Luxusvilla in der Nähe der Stadt Playa de Aro und Golfplätze an der Costa Brava. Aus dem Geb…
$3,87M
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Villa in Begur, Spanien
Villa
Begur, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 331 m²
Steinhaus im Zentrum der Stadt Begur an der Costa Brava. Die Entfernung zum Zentrum von Barc…
$1,39M
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Villa in Begur, Spanien
Villa
Begur, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 242 m²
Das Haus ist im Bau im Stadtteil Sa Roda von Begur. Die Entfernung zum Meer beträgt ca. 3,5 …
$2,03M
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Villa in Begur, Spanien
Villa
Begur, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Haus im Stadtteil Aiguafreda-Sa Tuna von Begur. Die Entfernung zum Zentrum von Barcelona bet…
$1,48M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Stylish villa with private garden, swimming pool and spacious terraces. Location-quiet resid…
$2,06M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Zwei neue Gabeln im modernen Stil in der Stadt Sagaro an der Costa Brava. Die Entfernung zum…
$2,21M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 726 m²
Villa in der ersten Linie des Meeres mit Blick auf den Strand von Sa Conca in der Elite Urba…
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Niederampurien, Spanien

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