Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am Meer in Girona, Spanien

26 immobilienobjekte total found
Chalet 5 zimmer in Santa Maria de Llorell, Spanien
Chalet 5 zimmer
Santa Maria de Llorell, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 449 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK IN TOSSA DE MAR  Fantastisches modernes Haus mit wund…
$2,73M
Villa 9 zimmer in Serrabrava, Spanien
Villa 9 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 209 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES HAUS MIT DOPPELGRUNDSTÜCK UND WUNDERSCHÖNEM BLICK AUF DAS MEER UND DEN BERG IN…
$694,566
Villa 6 zimmer in Blanes, Spanien
Villa 6 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
AUSGEZEICHNETES HAUS VON HOHEM STANDING MIT EINEM KOSTBAREN BLICK AUF DAS MEER, IN LA CALA S…
$1,71M
Chalet 6 zimmer in Canyelles, Spanien
Chalet 6 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 458 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES HOCHSTEHENDES HAUS UND PANORAMA-MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Willkommen in Ihr…
$1,34M
Villa 5 zimmer in Blanes, Spanien
Villa 5 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 473 m²
Etagenzahl 2
HAUS MIT FANTASTISCHEN MEERBLICKEN IN SANTA CRISTINA, BLANES  Es ist ein großes Haus von …
$802,483
Chalet 4 zimmer in Serrabrava, Spanien
Chalet 4 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 309 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES HAUS MIT UNGLAUBLICHEN MEERBLICKEN IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Es ist ei…
$815,218
Doppelhaus 7 zimmer in Serrabrava, Spanien
Doppelhaus 7 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES REIHENHAUS MIT TOURISTISCHER LIZENZ UND MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Willkom…
$561,738
Villa 5 zimmer in Serrabrava, Spanien
Villa 5 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 877 m²
Etagenzahl 2
AUSGEZEICHNETES HAUS MIT SCHÖNEM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Dieses fantastische Haus hat…
$1,50M
Chalet 4 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Chalet 4 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK IN ROCA GROSSA, LLORET DE MAR  Willkommen in einem beeind…
$801,413
Reihenhaus 6 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS MIT UNGLAUBLICHEM MEERBLICK UND TOURISTISCHER LIZENZ, IN EINER UNSCHLAGBAREN GE…
$1,25M
Villa 6 zimmer in Canyelles, Spanien
Villa 6 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Exklusives Anwesen mit eigenem Pool und herrlichem Meerblick in Cala Canyelles, Lloret de Ma…
$1,93M
Haus 6 zimmer in Tossa de Mar, Spanien
Haus 6 zimmer
Tossa de Mar, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS MIT ZWEI UNABHÄNGIGEN HÄUSERN, MIT GARAGE UND SCHÖNEM MEERBLICK, IN TOSSA DE MA…
$505,435
Villa in Castell dAro, Spanien
Villa
Castell dAro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 188 m²
Fantastische Villa an einem idyllischen Ort an der Costa Brava, Castell d'Aro. Mit einer gro…
$730,122
Villa 4 zimmer in Blanes, Spanien
Villa 4 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES LUXUSHAUS IN CALA SANT FRANCESC, BLANES  Schönes 450m2 Haus in der Cala San…
$1,93M
Chalet 4 zimmer in Serrabrava, Spanien
Chalet 4 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 372 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK UND KÜRZLICH IN LLORET DE MAR GEBAUT  Dieses spektaku…
$1,36M
Haus 5 zimmer in Canyelles, Spanien
Haus 5 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS MIT SPEKTAKULÄREM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Es ist ein fantastisches, kürz…
$759,684
Villa 6 zimmer in Santa Cristina dAro, Spanien
Villa 6 zimmer
Santa Cristina dAro, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 698 m²
FANTASTISCHES LUXUSHAUS, MIT VIEL CHARAKTER, 110 HEKT. UND 2 STRÄNDE, IN EINZIGARTIGER LAGE …
$4,29M
Haus 3 zimmer in Serrabrava, Spanien
Haus 3 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES 3-SCHLAFZIMMER-HAUS MIT MEERBLICK IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Schönes Haus mit…
$235,395
Villa 8 zimmer in Serrabrava, Spanien
Villa 8 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 474 m²
Etagenzahl 2
GROSSES HAUS MIT FABELHAFTEM MEERBLICK UND TOURISTISCHER LIZENZ IN LLORET DE MAR  Dieses …
$570,653
Haus 4 zimmer in Canyelles, Spanien
Haus 4 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES HAUS IM MODERNEN STIL MIT SCHÖNEM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Dieses schöne…
$1,01M
Villa 7 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Villa 7 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS IM MEDITERRANEN STIL MIT PANORAMABLICK AUF DAS MEER  Dieses fabelhafte Haus …
$1,03M
Haus 8 zimmer in Serrabrava, Spanien
Haus 8 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 447 m²
Etagenzahl 2
UNGLAUBLICHES HAUS MIT TOURISTISCHER LIZENZ UND FANTASTISCHEM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  …
$757,610
Villa 5 zimmer in Canyelles, Spanien
Villa 5 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS IN MONTGODA, LLORET DE MAR  Diese wunderschöne Luxusvilla wurde kom…
$1,41M
Chalet 6 zimmer in Canyelles, Spanien
Chalet 6 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 402 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES LUXUSHAUS MIT UNGLAUBLICHEM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Entdecken Sie diese…
$1,68M
Villa 3 zimmer in Tossa de Mar, Spanien
Villa 3 zimmer
Tossa de Mar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
WUNDERBARES HAUS IN EINEM EINZIGARTIGEN RAUM IN TOSSA DE MAR, MIT WUNDERSCHÖNEM BLICK AUF DA…
$953,262
Chalet 7 zimmer in Canyelles, Spanien
Chalet 7 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 464 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS MIT SCHÖNEM MEERBLICK IN CALA CANYELLES, LLORET DE MAR  Es ist ein schönes H…
$904,131
