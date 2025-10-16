Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Girona
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Girona, Spanien

Chalet 6 zimmer in Santa Maria de Llorell, Spanien
Chalet 6 zimmer
Santa Maria de Llorell, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES HAUS IN DER NÄHE DES MEERES IN CANYELLES, LLORET DE MAR  Es ist ein großes Gr…
$854,377
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Lloret de Mar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 2
Die Häuser haben eine Wohnfläche von ca. 138 m2 und insgesamt ca. 85 m2 Terrassen, die in dr…
$556,388
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 zimmer in Serrabrava, Spanien
Chalet 4 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 372 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK UND KÜRZLICH IN LLORET DE MAR GEBAUT  Dieses spektaku…
$1,36M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Villa 6 zimmer in Santa Cristina dAro, Spanien
Villa 6 zimmer
Santa Cristina dAro, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 698 m²
FANTASTISCHES LUXUSHAUS, MIT VIEL CHARAKTER, 110 HEKT. UND 2 STRÄNDE, IN EINZIGARTIGER LAGE …
$4,29M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Serrabrava, Spanien
Haus 3 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES 3-SCHLAFZIMMER-HAUS MIT MEERBLICK IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Schönes Haus mit…
$235,395
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Serrabrava, Spanien
Villa 8 zimmer
Serrabrava, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 474 m²
Etagenzahl 2
GROSSES HAUS MIT FABELHAFTEM MEERBLICK UND TOURISTISCHER LIZENZ IN LLORET DE MAR  Dieses …
$570,653
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 4 zimmer in Blanes, Spanien
Villa 4 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT BERGBLICK UND SPEKTAKULÄREN OBERFLÄCHEN IN BLANES  Es ist ein u…
$1,20M
Eine Anfrage stellen

