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Wohnquartier Villa Vida - The Fifteen

San Roque, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1719378325
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Campo de Gibraltar
  • Stadt
    San Roque

Über den Komplex

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Die ultimative private Enklave in der exklusivsten Umgebung von Sotogrande. Die Residenzen bieten ihren Bewohnern einen atemberaubenden Blick auf die Küste und darüber hinaus. Jede Residenz bietet einzigartige Ausblicke und weitläufige Außenbereiche mit 5.000 m2 Grundstücken, die sich zum Mittelmeer öffnen und einen Panoramablick auf die atemberaubende Küste bieten. Einmal gebaut, kümmert sich unser Team um jedes Detail der Immobilie und bietet den Bewohnern absolute Ruhe, die einfach ihre Gemeinschaft und ihren Lebensstil genießen können. Ein Ort, der dir wirklich gehört. Die Lage und Ausrichtung jedes Grundstücks und jeder Villa wurden sorgfältig entworfen, um Ihre Privatsphäre zu schützen und eine einzigartige Flucht vor dem Mittelmeer zu bieten. Darüber hinaus sind die Residenzen eines der wenigen Projekte in Spanien, die wirklich privat sind und nur von ihren Eigentümern und Gästen genossen werden.

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San Roque, Spanien
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