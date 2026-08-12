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Villen mit Pool in Andalusien, Spanien

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Marbella
208
Malaga
6
Sevilla
4
Estepona
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88 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
UP UP
Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wachen Sie am Strand von Elviria, Marbella East, nur 50 Meter vom Mittelmeer entfernt auf, m…
$2,88M
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Villa 8 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 8 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 606 m²
Eine außergewöhnliche neu gebaute Villa mit privatem Pool, atemberaubender Aussicht und eine…
$4,22M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöse Villa mit großem Infinity-Pool und atemberaubendem Meerblick, umgeben von Natur …
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 683 m²
Etagenzahl 2
Große Deluxe-Villa in Marbella mit Swimmingpool, Aufzug und Dachterrasse mit herrlichem Pano…
$2,09M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Exquisite Luxusvilla mit großem Pool, Garten und Meerblick in einem Golfresort in der Nähe d…
$1,19M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
High-End-Design-Villa mit großem Pool, Garten und herrlichem Meerblick in einem Golfresort i…
$1,72M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
Superior-Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten, Fitnessraum, Spa und herrlich…
$1,45M
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Villa 8 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 8 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 633 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse High-End-Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Fitnessstudio, Kinoraum, Spa un…
$3,91M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 329 m²
Elite-Villa mit großzügigem Wohnbereich, Pool, großartigem Meerblick und großem Keller, gele…
$3,49M
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Villa 5 zimmer in Cuevas del Almanzora, Spanien
Villa 5 zimmer
Cuevas del Almanzora, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 293 m²
Etagenzahl 1
Großzügige Luxusvilla in einem Golfresort mit großer Terrasse und exklusiver Ausstattung, in…
$1,10M
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Villa 7 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 7 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 423 m²
Schlüsselfertige Luxusvilla mit Infinity-Pool, großen Terrassen, Blick auf die Berge und den…
$1,04M
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Villa 11 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 11 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 11
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 275 m²
Etagenzahl 2
Beeindruckende Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten, Kinoraum und herrlichem…
$5,59M
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Villa 4 zimmer in Pulpi, Spanien
Villa 4 zimmer
Pulpi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 253 m²
Etagenzahl 2
Premium-Strandvilla mit Dachterrasse, privatem Garten und Wellness-Spa-Einrichtungen in eine…
$556,896
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Villa 9 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 9 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 182 m²
Eine riesige, hochwertige schlüsselfertige Villa mit Swimmingpool, großem Garten und persönl…
$7,84M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 696 m²
Casa Cazorla ist eine luxuriöse, modern gestaltete Villa, die mit der charakteristischen Qua…
$6,82M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 452 m²
Etagenzahl 2
Außergewöhnliche Villa mit privatem Infinity-Pool und Meerblick in einer Premium-Gegend der …
$1,64M
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Villa 7 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 7 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 925 m²
Etagenzahl 1
Exklusive, moderne Luxusvilla mit großem Infinity-Pool und Meerblick in privilegierter Lage …
$3,61M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 889 m²
Etagenzahl 3
Exklusive High-End-Villa mit großem Garten, Pool, Keller und großer Dachterrasse mit unglaub…
$3,06M
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Villa 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Schlüsselfertige High-End-Luxusvilla mit privatem Pool, Terrasse und herrlichem Meerblick in…
$1,28M
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Villa 4 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 586 m²
Etagenzahl 1
Exklusive High-End-Villa mit Terrassen, herrlichem Meerblick, privatem Pool und Aufzug in ei…
$1,98M
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Villa 12 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 12 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 12
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 058 m²
Etagenzahl 3
High-End-Luxus-Villa mit großen Terrassen und Garten, Panoramablick auf das Meer, Infinity-P…
$8,80M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 616 m²
Erwachen Sie den Panoramablick auf das Meer, das natürliche Licht und die vollständige Priva…
$7,55M
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Villa 5 zimmer in Benalmadena, Spanien
Villa 5 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 201 m²
Etagenzahl 2
Modernes Stadthaus mit Infinity-Gemeinschaftspool, großen Terrassen , privatem Garten und he…
$1,07M
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Villa 9 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 9 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 837 m²
Etagenzahl 2
Hochwertige, geräumige Elite-Villa mit XXL-Infinity-Pool und fantastischem Meerblick in eine…
$4,13M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 296 m²
Majestätische Villa mit Pool, wunderschönem Meerblick und großem Keller, gelegen in einem Go…
$2,62M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 2 041 m²
Villa Noon: modernstes Design, nachhaltiger Luxus und eine privilegierte Lage in La Reserva …
$14,80M
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Villa 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 274 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertige Superior-Villa mit großer Terrasse, Garten, privatem Pool und atemberaubend…
$1,56M
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Villa 6 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 6 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 824 m²
Hochwertige Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten, Fitnessraum und herrlichem…
$3,41M
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