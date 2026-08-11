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Villen in San Roque, Spanien

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17 immobilienobjekte total found
Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 742 m²
Villa Oak ist eine neu erbaute Residenz im exklusiven Altos de Valderrama, Sotogrande, entwo…
$10,02M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Ein Super Modernes Meisterwerk in Altos de ValderramaVilla Stern, einem ultra-modernen archi…
$5,87M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Villa HALO ist eine einzigartige Luxusvilla in La Reserva de Sotogrande, einer der exklusivs…
$11,16M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Ein Rückzugsort, in dem sich Architektur und Natur perfekt vereinenDiese exklusive Residenz …
$14,50M
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Villa 7 zimmer in San Roque, Spanien
Villa 7 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Meer und Golfblick und Null-Energieverbrauch mit privatem Aufzug in Sotogrande Die…
$11,41M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Ein Höhepunkt nachhaltigen LuxusIn der prestigeträchtigen La Reserva de Sotogrande gelegen, …
$10,21M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Entdecken Sie Villa Oak, einen außergewöhnlichen Rückzugsort, wo architektonische Brillanz m…
$10,21M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 2 041 m²
Villa Noon: modernstes Design, nachhaltiger Luxus und eine privilegierte Lage in La Reserva …
$14,80M
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Villa 9 zimmer in San Roque, Spanien
Villa 9 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 544 m²
Etagenzahl 2
Innovative Null-Energie-Konzept-Villa auf dem Gelände des renommierten Sotogrande, San Roque…
$10,21M
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Villa in Guadiaro, Spanien
Villa
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fantastic classic style 3 bedroom villa in Sotogrande with 286m² built in the luxurious urba…
$799,867
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 308 m²
Immaculate and impressive, modern detached villa with unique and panoramic views of the sea …
$6,29M
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Villa in Guadiaro, Spanien
Villa
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Detached Villa, Sotogrande, Costa del Sol. 5 Bedrooms, 5 Bathrooms, Built 1600 m², Terrace 4…
$8,00M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 12
Diese fantastische und sehr moderne Villa in Sotogrande bietet so viele Eigenschaften, die s…
$4,75M
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Villa in Guadiaro, Spanien
Villa
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Der eingeschlossene Sicherheitskomplex besteht aus 27 Luxusvillen mit 3, 4 oder 5 Schlafzimm…
$476,384
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Villa in Guadiaro, Spanien
Villa
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
VILLA ZU VERKAUFEN MIT EINEM EINZIGARTIGEN DESIGN IN SOTOGRANDE GRUNDLAGEN: 2.872 m2. Zeitg…
$3,70M
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