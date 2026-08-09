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Villen in Granada, Spanien

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Almunecar
3
4 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Almunecar, Spanien
Villa 5 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 324 m²
Stilvolle Villen mit Panoramablick auf das Meer in La Herradura, Granada La Herradura ist ei…
$1,95M
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Villa in La Herradura, Spanien
Villa
La Herradura, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 191 m²
Es ist ein exklusiver Wohnkomplex, der avantgardistische Architektur mit einer einzigartigen…
$2,27M
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Villa in Calahonda, Spanien
Villa
Calahonda, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Eine große, hochwertige, gebaute klassische Villa in ausgezeichnetem Zustand in einer sehr r…
$2,95M
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TekceTekce
Villa 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Villa 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Etagenzahl 2
Nachhaltige Villen am Strand mit unendlichem Blick in Almuñecar Diese neue Anlage befindet s…
$2,13M
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Immobilienangaben in Granada, Spanien

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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