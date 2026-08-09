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Villen in Vera, Spanien

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28 immobilienobjekte total found
Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$427,683
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
Neue Villen in Vera Playa, Almeria: moderne Häuser in der Nähe des MeeresModernes Leben in P…
$522,097
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 219 m²
In der privilegierten Enklave von Vera Playa, Almeria, präsentieren wir eine exklusive Samml…
$545,562
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN VERA, ALMERIA Neubau von schönen Villen an der Küste von . Almeria,…
$528,882
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
Moderne neue Villen mit privatem Pool in Valle del Este, Vera, AlmeriaExklusive private Wohn…
$342,525
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 504 m²
In der privilegierten Enklave von Vera Playa, Almeria, präsentieren wir eine exklusive Samml…
$557,295
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN VERA, ALMERIA Neubau von schönen Villen an der Küste von . Almeria,…
$503,966
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Nieuwbouwwoningen in Vera Playa, Almería: moderne woningen vlakbij de zee Modern wonen in P…
$522,877
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Villa 4 zimmer in Vera, Spanien
Villa 4 zimmer
Vera, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Elegante Villa mit privatem, beheiztem Pool, Panorama-Dachterrasse und moderner Einbauküche …
$513,792
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería …
$431,005
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Neue Wills im Glauben, AlmeriaNeue Wohnanlage von schönen Villen an der Küste.Almeria, Vera.…
$538,688
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Moderne nieuwbouwwoningen met privézwembad in Valle del Este, Vera, Almería Exclusi…
$397,464
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Es ist eine völlig neue, innovative und tolerante Wohnanlage. Es befindet sich nur 200 Meter…
$499,785
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN VERA, ALMERIA Neubau von schönen Villen an der Küste von .&#…
$520,897
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 469 m²
In der privilegierten Enklave von Vera Playa, Almeria, präsentieren wir eine exklusive Samml…
$557,295
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Nieuwbouwwoningen in Vera Playa, Almería: moderne woningen vlakbij de zee Modern wonen in P…
$545,593
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
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$545,729
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Villa 4 zimmer in Vera, Spanien
Villa 4 zimmer
Vera, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Wunderbare Villa mit riesigem Garten, sonnenbeschienener Dachterrasse und Schwimmbad in der …
$680,134
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Fläche 319 m²
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Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Es ist eine völlig neue, innovative und tolerante Wohnanlage. Es befindet sich nur 200 Meter…
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Vera, Spanien
Schlafräume 3
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Fläche 98 m²
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Vera, Spanien
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Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
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Nieuwbouwwoningen in Vera Playa, Almería: moderne woningen vlakbij de zee Modern wonen …
$539,459
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Vera und bietet insgesamt 4…
$525,815
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Villa for sale in Vera, Almería, Costa de Almería Vera is one of the best naturist enclaves …
$424,186
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Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
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Fläche 125 m²
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$413,282
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