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Duplexes am See in Alicante, Spanien

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la Marina Baixa
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Luxuriöse Maisonette im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse und einem Gemeinschaftspool in…
$352,928
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

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