Korolevskaya Palma

Apartmentkomplex am Meer “ Royal Palm ”

mit modernstem Design und Architektur.

Der Komplex befindet sich in Playa Gorgona, nur 50 Minuten von entfernt

Panama City und nur wenige Minuten von der Stadt Coronado entfernt.

Blick auf den endlosen Ozean!

ZWEI BASHNY

mit 28 und 21 Etagen

BASHN A hat 6 Wohnungen auf dem Boden

BASHN B befindet sich 8 Apartments auf dem Boden

WOHNUNGEN können mit 1 oder 2 Schlafzimmern sein

LIFTS 4 Passagier und eine Fracht

INFRASTRUKTUR:

24 Stunden Sicherheit

Allgemeine Halle mit Administrator im Erdgeschoss

Urlaubsplätze

Parken für Gäste

Privater Balkon

Infrastruktur des 1. Stocks ( 1. soziale Zone )

-überdachte Terrasse

-Restaurants und Cafés

Pool

- Ausgang zum Privatstrand

Infrastruktur des 3. Stocks ( 3. soziale Zone )

multifunktionales Gericht

Terrasse

Fitnessstudio

Sauna

-Kinderspielplatz

-Raum für private Veranstaltungen

-jakuzi

-Familienpool





Der Komplex hat nur 281 Wohnungen

Wohnungen mit einer Fläche von 70 m2, 129 m2 und 135 m2

1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen

Blick von allen Apartments - auf das Meer

Mehrere Wohnungen zum Verkauf zu einem Preis von 165.000 $

Zahlungsplan:

1. Option - 100%

2. Option:

PV - 30%

70% - Ratenzahlungsplan des Entwicklers für 6,5% für 5 Jahre, während das Leben und Ausleihen von Immobilien 50 sofort möglich ist

Projizierte Mieteinnahmen mindestens 6-8% pro Jahr

Jährliche Kostenerhöhung -8-10%

Der Komplex ist fertig für 2016