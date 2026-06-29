Korolevskaya Palma

Apartmentkomplex am Meer “ Royal Palm ”
mit modernstem Design und Architektur.
Der Komplex befindet sich in Playa Gorgona, nur 50 Minuten von entfernt
Panama City und nur wenige Minuten von der Stadt Coronado entfernt.
Blick auf den endlosen Ozean!
ZWEI BASHNY
mit 28 und 21 Etagen
BASHN A hat 6 Wohnungen auf dem Boden
BASHN B befindet sich 8 Apartments auf dem Boden
WOHNUNGEN können mit 1 oder 2 Schlafzimmern sein
LIFTS 4 Passagier und eine Fracht
INFRASTRUKTUR:
24 Stunden Sicherheit
Allgemeine Halle mit Administrator im Erdgeschoss
Urlaubsplätze
Parken für Gäste
Privater Balkon
Infrastruktur des 1. Stocks ( 1. soziale Zone )
-überdachte Terrasse
-Restaurants und Cafés
Pool
- Ausgang zum Privatstrand
Infrastruktur des 3. Stocks ( 3. soziale Zone )
multifunktionales Gericht
Terrasse
Fitnessstudio
Sauna
-Kinderspielplatz
-Raum für private Veranstaltungen
-jakuzi
-Familienpool
Der Komplex hat nur 281 Wohnungen
Wohnungen mit einer Fläche von 70 m2, 129 m2 und 135 m2
1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen
Blick von allen Apartments - auf das Meer
Mehrere Wohnungen zum Verkauf zu einem Preis von 165.000 $
Zahlungsplan:
1. Option - 100%
2. Option:
PV - 30%
70% - Ratenzahlungsplan des Entwicklers für 6,5% für 5 Jahre, während das Leben und Ausleihen von Immobilien 50 sofort möglich ist
Projizierte Mieteinnahmen mindestens 6-8% pro Jahr
Jährliche Kostenerhöhung -8-10%
Der Komplex ist fertig für 2016