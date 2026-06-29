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Korolevskaya Palma

Caimitillo, Panama
von
$165,000
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ID: 3789
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Panama
  • Region / Bundesland
    Panamá Province
  • Nachbarschaft
    Distrito de Panama
  • Stadt
    Caimitillo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    28

Über den Komplex

Apartmentkomplex am Meer “ Royal Palm ”

mit modernstem Design und Architektur.

Der Komplex befindet sich in Playa Gorgona, nur 50 Minuten von entfernt

Panama City und nur wenige Minuten von der Stadt Coronado entfernt.

Blick auf den endlosen Ozean!

 

ZWEI BASHNY

mit 28 und 21 Etagen

 

BASHN A hat 6 Wohnungen auf dem Boden

BASHN B befindet sich 8 Apartments auf dem Boden

WOHNUNGEN können mit 1 oder 2 Schlafzimmern sein

LIFTS 4 Passagier und eine Fracht

INFRASTRUKTUR:

24 Stunden Sicherheit

Allgemeine Halle mit Administrator im Erdgeschoss

Urlaubsplätze

Parken für Gäste

Privater Balkon

 

Infrastruktur des 1. Stocks ( 1. soziale Zone )

-überdachte Terrasse

-Restaurants und Cafés

Pool

- Ausgang zum Privatstrand

 

Infrastruktur des 3. Stocks ( 3. soziale Zone )

 

multifunktionales Gericht

Terrasse

Fitnessstudio

Sauna

-Kinderspielplatz

-Raum für private Veranstaltungen

-jakuzi

-Familienpool


 

Der Komplex hat nur 281 Wohnungen

Wohnungen mit einer Fläche von 70 m2, 129 m2 und 135 m2

1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen

Blick von allen Apartments - auf das Meer

Mehrere Wohnungen zum Verkauf zu einem Preis von 165.000 $

Zahlungsplan: 

1. Option - 100%

2. Option: 

PV - 30% 

70% - Ratenzahlungsplan des Entwicklers für 6,5% für 5 Jahre, während das Leben und Ausleihen von Immobilien 50 sofort möglich ist

Projizierte Mieteinnahmen mindestens 6-8% pro Jahr

Jährliche Kostenerhöhung -8-10%

Der Komplex ist fertig für 2016

 

 

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 70.0
Preis pro m², USD 2,357
Wohnungspreis, USD 165,000

Standort auf der Karte

Caimitillo, Panama

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
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Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
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Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
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