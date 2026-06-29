Arcadia ist eine der besten Investitionsmöglichkeiten an der Costa del Este.

Dies ist ein Aparthotel, das ab dem ersten Tag, an dem Sie Ihre Schlüssel erhalten, Einkommen generiert!

Arcadia ist ein modernes Luxusapartmenthotel, das das Konzept des idealen Wohnraums und hervorragende Investitionsmöglichkeiten kombiniert. Speziell für einen modernen Metropolenbewohner entwickelt und befindet sich in der prestigeträchtigsten Gegend von Panama City - Costa del Este.

Sie können Hochleistungstechnologien genießen, kombiniert mit Concierge-Service, Coworking, atemberaubendem Blick auf den Park, verschiedenen Annehmlichkeiten und Zugang zu allen Sehenswürdigkeiten der Costa del Este.

Aufgrund der günstigen Lage des Komplexes können Sie alle Privilegien des Lebens genießen, da es Cafés, Restaurants, Supermärkte, Einkaufszentren, Kinos, Apotheken, medizinische Kliniken und Parks gibt, die nur wenige Schritte entfernt sind.

Komplex - 43 Stockwerke

3 Stockwerke des Teilens

302 Wohnungen

Wohnfläche 70 m2 und 76 m2

Ratenzahlungsprogramme sind verfügbar.

Die Annehmlichkeiten, die der Komplex bietet:

-Elegante Lobby, Concierge-Service

-Dienstleistungen

-Kostenloses Parken

-Sportpool, Sauna

-4 Panoramaaufzüge und 1 Fracht

-Autoelektrischer Generator

-Feuerschutz

-Fahrradparkplatz

-Jogie Studio und Fitnessstudios

-Eine günstige Umgebung für Tiere

-Eine große Anzahl von Arbeits-, Geschäftstreffen-, Freizeit-, Sport- und Kommunikationsräumen.

Als Investor oder Bewohner können Sie dauerhaft hier wohnen oder Wohnungen mieten und alle Annehmlichkeiten genießen, die unser Komplex bietet.

Die Apartments werden in “ schlüsselfertig ” mit Möbeln, Geschirr und Textilien gemietet. Tolle Klimaanlage.

Lieferung des Komplexes im März 2024!