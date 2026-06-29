  1. Realting.com
  2. Panama
  3. Juan Diaz
  4. Arkadiya

Arkadiya

Juan Diaz, Panama
von
$295,000
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 3710
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Panama
  • Region / Bundesland
    Panamá Province
  • Nachbarschaft
    Distrito de Panama
  • Dorf
    Juan Diaz
  • Adresse
    Calle Rio Mar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    43

Über den Komplex

Arcadia ist eine der besten Investitionsmöglichkeiten an der Costa del Este.

Dies ist ein Aparthotel, das ab dem ersten Tag, an dem Sie Ihre Schlüssel erhalten, Einkommen generiert!

Arcadia ist ein modernes Luxusapartmenthotel, das das Konzept des idealen Wohnraums und hervorragende Investitionsmöglichkeiten kombiniert. Speziell für einen modernen Metropolenbewohner entwickelt und befindet sich in der prestigeträchtigsten Gegend von Panama City - Costa del Este.

Sie können Hochleistungstechnologien genießen, kombiniert mit Concierge-Service, Coworking, atemberaubendem Blick auf den Park, verschiedenen Annehmlichkeiten und Zugang zu allen Sehenswürdigkeiten der Costa del Este.

Aufgrund der günstigen Lage des Komplexes können Sie alle Privilegien des Lebens genießen, da es Cafés, Restaurants, Supermärkte, Einkaufszentren, Kinos, Apotheken, medizinische Kliniken und Parks gibt, die nur wenige Schritte entfernt sind.

Komplex - 43 Stockwerke

3 Stockwerke des Teilens

302 Wohnungen

Wohnfläche 70 m2 und 76 m2

Ratenzahlungsprogramme sind verfügbar.

Die Annehmlichkeiten, die der Komplex bietet:

-Elegante Lobby, Concierge-Service

-Dienstleistungen

-Kostenloses Parken

-Sportpool, Sauna

-4 Panoramaaufzüge und 1 Fracht

-Autoelektrischer Generator

-Feuerschutz

-Fahrradparkplatz

-Jogie Studio und Fitnessstudios

-Eine günstige Umgebung für Tiere

-Eine große Anzahl von Arbeits-, Geschäftstreffen-, Freizeit-, Sport- und Kommunikationsräumen.

Als Investor oder Bewohner können Sie dauerhaft hier wohnen oder Wohnungen mieten und alle Annehmlichkeiten genießen, die unser Komplex bietet.

Die Apartments werden in “ schlüsselfertig ” mit Möbeln, Geschirr und Textilien gemietet. Tolle Klimaanlage.

Lieferung des Komplexes im März 2024!

 

 

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 70.0 – 76.0
Preis pro m², USD 4,013 – 4,214
Wohnungspreis, USD 295,000 – 305,000

Standort auf der Karte

Juan Diaz, Panama
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Pinoalto
Jaramillo Abajo, Panama
von
$291,293
Aparthotel Korolevskaya Palma
Caimitillo, Panama
von
$165,000
Aparthotel Matis
Caimitillo, Panama
von
$980,000
Aparthotel Nogal
Juan Diaz, Panama
von
$295,000
Aparthotel Milyy D32om
Caimitillo, Panama
von
$329,000
Sie sehen gerade
Arkadiya
Juan Diaz, Panama
von
$295,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Pinoalto
Wohnanlage Pinoalto
Wohnanlage Pinoalto
Wohnanlage Pinoalto
Wohnanlage Pinoalto
Alle anzeigen Wohnanlage Pinoalto
Wohnanlage Pinoalto
Jaramillo Abajo, Panama
von
$291,293
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 95–145 m²
3 Immobilienobjekte 3
Pinoalto-Komplex Lage: 10 Minuten von der Stadt Bokete entfernt. Bereitschaft - 2025. Der Pinoalto-Komplex befindet sich am Fuße von Boquette, einer kleinen Stadt in der Hochgebirgsprovinz Chiriki in Panama, neben dem Flussschlucht einerseits und dem Pferdeclub andererseits. Um d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.0 – 100.0
313,500 – 330,000
Wohnung 3 zimmer
145.0
478,500
Immobilienagentur
Your Invest Home
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Aparthotel Matis
Aparthotel Matis
Aparthotel Matis
Aparthotel Matis
Aparthotel Matis
Alle anzeigen Aparthotel Matis
Aparthotel Matis
Caimitillo, Panama
von
$980,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 56
Fläche 337 m²
1 Immobilienobjekt 1
Matis - ein Komplex von Wohnungen absoluten Luxus und Stil!Der Luxus-Wohnungskomplex wurde speziell für diejenigen entworfen, die von einem echten Genuss des Lebens träumen, neben mit einem schönen Blick auf den riesigen Ozean!WETTBEWERBSPOLITIKDas komplexe Gebäude besteht aus 56 Etagen.Die …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
336.9
980,000
Immobilienagentur
Your Invest Home
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Aparthotel Korolevskaya Palma
Aparthotel Korolevskaya Palma
Aparthotel Korolevskaya Palma
Aparthotel Korolevskaya Palma
Aparthotel Korolevskaya Palma
Alle anzeigen Aparthotel Korolevskaya Palma
Aparthotel Korolevskaya Palma
Caimitillo, Panama
von
$165,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 28
Fläche 70 m²
1 Immobilienobjekt 1
Apartmentkomplex am Meer “ Royal Palm ” mit modernstem Design und Architektur. Der Komplex befindet sich in Playa Gorgona, nur 50 Minuten von entfernt Panama City und nur wenige Minuten von der Stadt Coronado entfernt. Blick auf den endlosen Ozean!   ZWEI BASHNY mit 28 u…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
165,000
Immobilienagentur
Your Invest Home
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Gehen