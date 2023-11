Panama-Stadt, Panama

von €268,607

Kapitulation vor: 2026

Nogal befindet sich in der prestigeträchtigsten Gegend von Panama City, Costa del Este, einem Gebiet, das für seine hohen Infrastrukturstandards und ein wunderbares Geschäftsviertel bekannt ist. Das Hotel liegt im Herzen des Geschäftszentrums und bietet Zugang zu den Hauptstraßen. Nogal liegt in unmittelbarer Nähe zu Geschäften und Restaurants, nur eine kurze Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt. Damit ist Nogal ein idealer Ort zum Leben. Gebäude: 41-stöckiger Turm 32 Wohnungsebenen 6 Wohnungen auf der Ebene Wohnungen 100m2, 122m2 und 131m2 Sicherheit 24 Stunden Stromgenerator Wasserreservetank Infrastruktur der sozialen Zonen des Komplexes: Sozialraum № 1: Familienpool und Whirlpool Überdachte Terrasse mit Bar Laufbahn Veranstaltungshalle Spielplatz für Kinder Fitnessstudio Sozialraum № 2: Kino Zonen für Entspannung und Spiele SPA Lounge Preise: ab $ 295 Tausend. Bereitschaft: 2026. Bau - 3 Jahre. Zahlungsplan: 15% Anzahlung 10% Rate in einem Jahr 10% Rate in 2 Jahren 65% Zahlung zum Zeitpunkt des Baus in drei Jahren. Zahlung vollständig oder in Raten vom Entwickler bei 6,5-7%. Zum Zeitpunkt des Baus beträgt der Anstieg des Immobilienpreises in der Regel etwa 10-15%. Die erwarteten Mieteinnahmen in diesem Komplex betragen 6-8% oder ~ 1600-2000 $ pro Monat. Ein weiterer wichtiger Vorteil beim Erwerb von Immobilien in diesem Komplex ist die Fähigkeit, einen dauerhaften Aufenthaltsstatus zu erhalten!