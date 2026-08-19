Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Panama
Welche Unterlagen muss ein Käufer der Wohnungen vom Entwickler in Panama einreichen?
Der Ausländer benötigt:
- Reisepass.
- Eine Bescheinigung über die rechtliche Herkunft der Mittel.
- Anmeldeadresse.
Wie läuft der Kauf einer Wohnung in Wohnsiedlungen in Panama ab?
Der Kauf einer Wohnung von einem Bauträger in Panama umfasst die folgenden Schritte:
- Objektauswahl.
- Ein Angebot des Käufers und eine Anfrage für ein Proforma, ein Dokument, das alle Bedingungen des Geschäft festlegt.
- Unterzeichnung des Kaufvertrags und Zahlung der ersten Rate (normalerweise 30%).
- Zahlung von Steuern.
- Eintragung des Objekts in das staatliche Register und der zweite Teil der Zahlung.
- Erwerb des Eigentumsrechts.
Wo befinden sich die beliebtesten neuen Wohnkomplexen?
Panamas begehrte Wohnanlagen für Ausländer befinden sich in Panama-Stadt in Vierteln wie Costa del Este, Santa Maria und Avenida Balboa. Auch der Küstenstreifen in der Nähe der Hauptstadt ist beliebt: die Stadtteile Punta Pacifica und Paitilla sowie die Stadt Coronado. Unter den Gebirgsorten ist Boquete sehr gefragt.
Wie viel kostet Quadratmeter in neuen Wohnkomplexen?
In der Hauptstadt sind es etwa 2.500 Dollar, außerhalb der Hauptstadt 500 bis 700 Dollar weniger.