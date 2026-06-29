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Wohnkomplex Pinoalto

Jaramillo Abajo, Panama
von
$291,293
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ID: 3750
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Panama
  • Region / Bundesland
    Chiriquí
  • Nachbarschaft
    Distrito de Boquete
  • Stadt
    Jaramillo
  • Dorf
    Jaramillo Abajo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Über den Komplex

Pinoalto-Komplex

Lage: 10 Minuten von der Stadt Bokete entfernt.

Bereitschaft - 2025.

Der Pinoalto-Komplex befindet sich am Fuße von Boquette, einer kleinen Stadt in der Hochgebirgsprovinz Chiriki in Panama, neben dem Flussschlucht einerseits und dem Pferdeclub andererseits.

Um die Tourismusinfrastruktur in der Region Boquette und die in dieser Region eröffneten Investitionsmöglichkeiten zu erweitern, versucht der Entwickler, das Pinoalto-Projekt zu entwickeln.

Somit ist das Pinoalto-Projekt ein attraktives Investitionsprojekt. 

Dieses gemütliche Bergprojekt besteht aus Apartments in verschiedenen Größen und vielen öffentlichen Bereichen im Spa-Stil, die sich auf eine ruhige, komfortable Freizeit und Kommunikation konzentrieren.

Komplexe Infrastruktur:

-Restaurant

-Terrassen

-Lesezimmer

-Kaffeehaus

-Barbecue-Bereiche

- Pools

-Seiten ansehen

Natürliche Belüftung und Schattierung der Strategie für maximalen Komfort im tropischen Klima. Die Ausrichtung und Form von Gebäuden ermöglichen es dem Wind, alle Eigentumswohnungen und öffentlichen Bereiche zu durchdringen. Offene Korridore erleichtern die Luftzirkulation im gesamten Gebäude, sodass jede Einheit überstimmen kann.

QUANTITATIVE WOHNUNGEN

3 FASEN:

Verfügbare Phase A - 34 Wohnungen

Wohnfläche von 95 m2 bis 145 m2

PREISE von 313.500 bis 478.500 $

Ratenzahlungsplan für 5 Jahre:

15% bei Vertragsunterzeichnung

10% nach 8 Monaten

10% nach 6 Monaten

15% nach 24 Monaten

Insgesamt - 50% Vorauszahlung im Bauwesen

Die verbleibenden 50% der Raten für 5 Jahre mit einer Rate von 6,5% ( können sich ) ändern

Ohne vorherigen Genehmigungsprozess

Keine Überzahlungsstrafe

Phase A Bereitschaft des Pinualto-Projekts:

6 Monate vor dem Vorverkauf

18 Monate für den Bau

Wird im ersten und zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

 

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 95.0 – 100.0
Preis pro m², USD 3,300
Wohnungspreis, USD 313,500 – 330,000
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 145.0
Preis pro m², USD 3,300
Wohnungspreis, USD 478,500

Standort auf der Karte

Jaramillo Abajo, Panama

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
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Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
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