Milyy D32om

Komplexes süßes Haus

Das Hotel liegt nur eine 15-minütige Fahrt vom Stadtzentrum von Panama entfernt

und mit Blick auf den Pazifik und den Panamakanal – Sweet House –

Es ist ein ideales Zuhause, das die Bedürfnisse eines Amateurs erfüllt

urbaner Lebensstil und jeder, der einen schnellen Zugang zum Strand haben möchte.

24 Stunden Sicherheit

Doppelglas mit Wärme- und Schalldämmung

Vollständiger Notdienst

Concierge-Service

Drei Stockwerke zum Parken

Drei Hauptpassagiere und eine Fracht

Parken für Besucher

AUF LAGEN Von 4 bis 19 LOCK:

Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, Badezimmern, Ankleidezimmer, offener Küche, persönlichem Balkon und Terrasse.

12 Wohnungen auf dem Boden.

6 Apartments mit Meerblick und 6 Apartments mit Blick auf den Panamakanal und den Regenwald.

AUF STAGEN VON 20 BIS 24 ABENTEUERN:

Penthäuser mit 3 Schlafzimmern, Badezimmer mit 3 Schlafzimmern, offene Küche, Ankleidezimmer, geräumige Terrasse und Meerblick.

In den letzten Etagen des Komplexes gibt es Orte zum Entspannen mit Panoramablick, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, eine Außenterrasse und ein Spielzimmer.

Renommierte Mitgliedschaft im Pearl Beach Club

Privater Zugang zum Strand

und Pool

Fitnesscenter

Luxus-Spa-Zentrum

Die Fläche der Wohnung beträgt 103,9 m2-133,9 m2;

226,8 m2-394,8 m2

Der Komplex wurde 2012 in Betrieb genommen.