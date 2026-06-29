Milyy D32om

Komplexes süßes Haus
Das Hotel liegt nur eine 15-minütige Fahrt vom Stadtzentrum von Panama entfernt
und mit Blick auf den Pazifik und den Panamakanal – Sweet House –
Es ist ein ideales Zuhause, das die Bedürfnisse eines Amateurs erfüllt
urbaner Lebensstil und jeder, der einen schnellen Zugang zum Strand haben möchte.
24 Stunden Sicherheit
Doppelglas mit Wärme- und Schalldämmung
Vollständiger Notdienst
Concierge-Service
Drei Stockwerke zum Parken
Drei Hauptpassagiere und eine Fracht
Parken für Besucher
AUF LAGEN Von 4 bis 19 LOCK:
Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, Badezimmern, Ankleidezimmer, offener Küche, persönlichem Balkon und Terrasse.
12 Wohnungen auf dem Boden.
6 Apartments mit Meerblick und 6 Apartments mit Blick auf den Panamakanal und den Regenwald.
AUF STAGEN VON 20 BIS 24 ABENTEUERN:
Penthäuser mit 3 Schlafzimmern, Badezimmer mit 3 Schlafzimmern, offene Küche, Ankleidezimmer, geräumige Terrasse und Meerblick.
In den letzten Etagen des Komplexes gibt es Orte zum Entspannen mit Panoramablick, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, eine Außenterrasse und ein Spielzimmer.
Renommierte Mitgliedschaft im Pearl Beach Club
Privater Zugang zum Strand
und Pool
Fitnesscenter
Luxus-Spa-Zentrum
Die Fläche der Wohnung beträgt 103,9 m2-133,9 m2;
226,8 m2-394,8 m2
Der Komplex wurde 2012 in Betrieb genommen.