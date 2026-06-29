  1. Realting.com
  2. Panama
  3. Caimitillo
  4. Milyy D32om

Milyy D32om

Caimitillo, Panama
von
$329,000
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 3787
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Panama
  • Region / Bundesland
    Panamá Province
  • Nachbarschaft
    Distrito de Panama
  • Stadt
    Caimitillo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    24

Über den Komplex

Komplexes süßes Haus 

Das Hotel liegt nur eine 15-minütige Fahrt vom Stadtzentrum von Panama entfernt

und mit Blick auf den Pazifik und den Panamakanal – Sweet House –

Es ist ein ideales Zuhause, das die Bedürfnisse eines Amateurs erfüllt

urbaner Lebensstil und jeder, der einen schnellen Zugang zum Strand haben möchte.

24 Stunden Sicherheit

Doppelglas mit Wärme- und Schalldämmung

Vollständiger Notdienst

Concierge-Service

Drei Stockwerke zum Parken

Drei Hauptpassagiere und eine Fracht 

Parken für Besucher

 

AUF LAGEN Von 4 bis 19 LOCK:

Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, Badezimmern, Ankleidezimmer, offener Küche, persönlichem Balkon und Terrasse.

12 Wohnungen auf dem Boden.

6 Apartments mit Meerblick und 6 Apartments mit Blick auf den Panamakanal und den Regenwald.

 

AUF STAGEN VON 20 BIS 24 ABENTEUERN:

 Penthäuser mit 3 Schlafzimmern, Badezimmer mit 3 Schlafzimmern, offene Küche, Ankleidezimmer, geräumige Terrasse und Meerblick.

 

In den letzten Etagen des Komplexes gibt es Orte zum Entspannen mit Panoramablick, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, eine Außenterrasse und ein Spielzimmer.

Renommierte Mitgliedschaft im Pearl Beach Club

 Privater Zugang zum Strand

und Pool

 Fitnesscenter

 Luxus-Spa-Zentrum

 

Die Fläche der Wohnung beträgt 103,9 m2-133,9 m2; 

                                                   226,8 m2-394,8 m2

Der Komplex wurde 2012 in Betrieb genommen.

 

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 103.9
Preis pro m², USD 3,167
Wohnungspreis, USD 329,000
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 368.0
Preis pro m², USD 6,168
Wohnungspreis, USD 2,27M

Standort auf der Karte

Caimitillo, Panama

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Aparthotel Matis
Caimitillo, Panama
von
$980,000
Aparthotel Arkadiya
Juan Diaz, Panama
von
$295,000
Wohnanlage Pinoalto
Jaramillo Abajo, Panama
von
$291,293
Aparthotel Nogal
Juan Diaz, Panama
von
$295,000
Aparthotel Korolevskaya Palma
Caimitillo, Panama
von
$165,000
Sie sehen gerade
Milyy D32om
Caimitillo, Panama
von
$329,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Pinoalto
Wohnanlage Pinoalto
Wohnanlage Pinoalto
Wohnanlage Pinoalto
Wohnanlage Pinoalto
Alle anzeigen Wohnanlage Pinoalto
Wohnanlage Pinoalto
Jaramillo Abajo, Panama
von
$291,293
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 95–145 m²
3 Immobilienobjekte 3
Pinoalto-Komplex Lage: 10 Minuten von der Stadt Bokete entfernt. Bereitschaft - 2025. Der Pinoalto-Komplex befindet sich am Fuße von Boquette, einer kleinen Stadt in der Hochgebirgsprovinz Chiriki in Panama, neben dem Flussschlucht einerseits und dem Pferdeclub andererseits. Um d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.0 – 100.0
313,500 – 330,000
Wohnung 3 zimmer
145.0
478,500
Immobilienagentur
Your Invest Home
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Aparthotel Korolevskaya Palma
Aparthotel Korolevskaya Palma
Aparthotel Korolevskaya Palma
Aparthotel Korolevskaya Palma
Aparthotel Korolevskaya Palma
Alle anzeigen Aparthotel Korolevskaya Palma
Aparthotel Korolevskaya Palma
Caimitillo, Panama
von
$165,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 28
Fläche 70 m²
1 Immobilienobjekt 1
Apartmentkomplex am Meer “ Royal Palm ” mit modernstem Design und Architektur. Der Komplex befindet sich in Playa Gorgona, nur 50 Minuten von entfernt Panama City und nur wenige Minuten von der Stadt Coronado entfernt. Blick auf den endlosen Ozean!   ZWEI BASHNY mit 28 u…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
165,000
Immobilienagentur
Your Invest Home
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Aparthotel Arkadiya
Aparthotel Arkadiya
Aparthotel Arkadiya
Aparthotel Arkadiya
Aparthotel Arkadiya
Alle anzeigen Aparthotel Arkadiya
Aparthotel Arkadiya
Juan Diaz, Panama
von
$295,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 43
Fläche 70–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Arcadia ist eine der besten Investitionsmöglichkeiten an der Costa del Este. Dies ist ein Aparthotel, das ab dem ersten Tag, an dem Sie Ihre Schlüssel erhalten, Einkommen generiert! Arcadia ist ein modernes Luxusapartmenthotel, das das Konzept des idealen Wohnraums und hervorragende In…
Immobilienagentur
Your Invest Home
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Gehen