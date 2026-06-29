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Nogal

Juan Diaz, Panama
von
$295,000
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ID: 3790
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Panama
  • Region / Bundesland
    Panamá Province
  • Nachbarschaft
    Distrito de Panama
  • Dorf
    Juan Diaz
  • Adresse
    Calle Rio Mar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    41

Über den Komplex

Nogal befindet sich in der prestigeträchtigsten Gegend von Panama City, Costa del Este, einem Gebiet, das für seine hohen Infrastrukturstandards und ein wunderbares Geschäftsviertel bekannt ist. Das Hotel liegt im Herzen des Geschäftszentrums und bietet Zugang zu den Hauptstraßen. Nogal liegt in unmittelbarer Nähe zu Geschäften und Restaurants, nur eine kurze Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt. Damit ist Nogal ein idealer Ort zum Leben.

Gebäude:

41-stöckiger Turm
32 Wohnungsebenen
6 Wohnungen auf der Ebene
Wohnungen 100m2, 122m2 und 131m2 
Sicherheit 24 Stunden
Stromgenerator 
Wasserreservetank

Infrastruktur der sozialen Zonen des Komplexes:

Sozialraum № 1:

Familienpool und Whirlpool 
Überdachte Terrasse mit Bar 
Laufbahn
Veranstaltungshalle 
Spielplatz für Kinder 
Fitnessstudio


Sozialraum № 2:

Kino
Zonen für Entspannung und Spiele
SPA Lounge


Preise: ab $ 295 Tausend. 

Bereitschaft: 2026. Bau - 3 Jahre.

Zahlungsplan: 

15% Anzahlung
10% Rate in einem Jahr
10% Rate in 2 Jahren
65% Zahlung zum Zeitpunkt des Baus in drei Jahren. Zahlung vollständig oder in Raten vom Entwickler bei 6,5-7%.

Zum Zeitpunkt des Baus beträgt der Anstieg des Immobilienpreises in der Regel etwa 10-15%.

Die erwarteten Mieteinnahmen in diesem Komplex betragen 6-8% oder ~ 1600-2000 $ pro Monat. 

Ein weiterer wichtiger Vorteil beim Erwerb von Immobilien in diesem Komplex ist die Fähigkeit, einen dauerhaften Aufenthaltsstatus zu erhalten!

 

Standort auf der Karte

Juan Diaz, Panama
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

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Darlehensbetrag
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