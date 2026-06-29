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Matis

Caimitillo, Panama
von
$980,000
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9
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ID: 3794
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Panama
  • Region / Bundesland
    Panamá Province
  • Nachbarschaft
    Distrito de Panama
  • Stadt
    Caimitillo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    56

Über den Komplex

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Matis - ein Komplex von Wohnungen absoluten Luxus und Stil!

Der Luxus-Wohnungskomplex wurde speziell für diejenigen entworfen, die von einem echten Genuss des Lebens träumen, neben mit einem schönen Blick auf den riesigen Ozean!

WETTBEWERBSPOLITIK

Das komplexe Gebäude besteht aus 56 Etagen.

Die ersten 10 Stockwerke umfassen:

Ruheplatz

Tennisplatz

Spielraum

Sauna und Wellness

Parkplatz.

Im 6. Stock gibt es einzigartige Plätze für Erholung

Platz für verschiedene Veranstaltungen und einen Spielplatz

  • Fitnessraum, Sauna, Squashplatz
  • Riesiges Schwimmbad für Erwachsene und Kinder
  • Offene Terrasse für Entspannung und Grill

Es gibt nur zwei Wohnungen auf einer Etage.

Hochmoderne stille Passagieraufzüge und Frachtaufzug.

Drei Parkplätze für jede Wohnung.

Zuverlässige Feuer- und Notanlagen.

Modernes Videoüberwachungssystem.

Ferienwohnungen:

Die Apartments des Komplexes werden in den folgenden Versionen präsentiert:

336,9 m2 und 342,9 m2 mit drei Schlafzimmern.

Es ist möglich, Wohnungen mit vier Schlafzimmern zu kaufen. Diese Option wird auf exklusive Anfrage konzipiert und berechnet.

Das Wohnzimmer ist ein Esszimmer mit Blick auf den atemberaubenden Ozean.

Offenes Esszimmer zum Frühstück.

Im MATIS-Komplex finden Sie alles, was Sie für ein luxuriöses und friedliches Leben benötigen!

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 336.9
Preis pro m², USD 2,909
Wohnungspreis, USD 980,000

Standort auf der Karte

Caimitillo, Panama

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Zinssatz
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Darlehensbetrag
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Darlehensbetrag
Termin
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Termin
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