Matis - ein Komplex von Wohnungen absoluten Luxus und Stil!

Der Luxus-Wohnungskomplex wurde speziell für diejenigen entworfen, die von einem echten Genuss des Lebens träumen, neben mit einem schönen Blick auf den riesigen Ozean!

WETTBEWERBSPOLITIK

Das komplexe Gebäude besteht aus 56 Etagen.

Die ersten 10 Stockwerke umfassen:

Ruheplatz

Tennisplatz

Spielraum

Sauna und Wellness

Parkplatz.

Im 6. Stock gibt es einzigartige Plätze für Erholung

Platz für verschiedene Veranstaltungen und einen Spielplatz

Fitnessraum, Sauna, Squashplatz

Riesiges Schwimmbad für Erwachsene und Kinder

Offene Terrasse für Entspannung und Grill

Es gibt nur zwei Wohnungen auf einer Etage.

Hochmoderne stille Passagieraufzüge und Frachtaufzug.

Drei Parkplätze für jede Wohnung.

Zuverlässige Feuer- und Notanlagen.

Modernes Videoüberwachungssystem.

Ferienwohnungen:

Die Apartments des Komplexes werden in den folgenden Versionen präsentiert:

336,9 m2 und 342,9 m2 mit drei Schlafzimmern.

Es ist möglich, Wohnungen mit vier Schlafzimmern zu kaufen. Diese Option wird auf exklusive Anfrage konzipiert und berechnet.

Das Wohnzimmer ist ein Esszimmer mit Blick auf den atemberaubenden Ozean.

Offenes Esszimmer zum Frühstück.

Im MATIS-Komplex finden Sie alles, was Sie für ein luxuriöses und friedliches Leben benötigen!