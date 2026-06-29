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Wohnquartier ZhK Kristall

Tymvou, Nordzypern
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$141,028
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5
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ID: 3829
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Lefkoşa District
  • Stadt
    Degirmenlik Akincilar Belediyesi
  • Dorf
    Tymvou

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023

Über den Komplex

Crystal – ist eine moderne Wohnanlage, die Apartments und verwandte Villen anbietet. Das Hotel liegt nur 100 m vom gut ausgestatteten Strand entfernt und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer und die Berge. Ein idealer Ort für ein ruhiges Leben oder nur für eine Pause.
  • Restaurants und Bars
  • Schönheitssalon
  • Post
  • Süßwaren
  • Automatisches Auftanken
  • Fußballplatz
  • Lokale Supermärkte
  • Home Produkte
  • Bereitschaft des Komplexes - schrittweise bis Dezember 2023.

 

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 39.0
Preis pro m², USD 3,708
Wohnungspreis, USD 153,735

Standort auf der Karte

Tymvou, Nordzypern

Video-Review von wohnviertel ZhK Kristall

КРИСТАЛЛ Комплекс Северный Кипр

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