Wohnkomplex The Blue

Das blaue Luxusleben in Tatlısu 🌊

Ort: Tatlısu

The Blue ist ein Premium-Wohnungskomplex an der Mittelmeerküste von Nordzypern. Es spiegelt eine moderne architektonische Vision wider, die auf Eleganz, offenem Raum und Panoramablick auf das Meer ausgerichtet ist.

Das Projekt kombiniert zeitgenössisches Design mit voller Lifestyle-Infrastruktur und professionellem Immobilienmanagement.

---

🏡 Immobilienarten

• Gartenlofts mit privatem Gartenzugang

• Penthouses mit geräumigen Dachterrassen

Jede Einheit ist entworfen, um den Blick auf das Meer und die Privatsphäre zu maximieren.

---

🌴 Infrastruktur

🏋️ Gymnasium

🏊 Freibad

🏊 Hallenbad

🛋 Wohnbereich

🎾 Tennisplatz

🧖 Spa

🧖 Sauna

🛒 Markt

👶 Kinderspielplatz

🚗 Autovermietung

🏢 Wohnungsvermietung Service

⚡ Generator

Alles, was Sie für ein komfortables Wohnen benötigen, befindet sich in der Anlage.

---

📲 Smart Property Management

Eine dedizierte mobile Anwendung ermöglicht Bewohnern:

• Überwachung von Immobilieninformationen

• Zugangsdienste

• Kommunikation mit Management

---

🛠 Wartung und Service

Der Komplex bietet:

• Gartenpflege

• technische Unterstützung

• jährliche Gebäudewartung

• Poolservice

• Beleuchtung und Landschaftsbau

Ein professionelles Management-Team sorgt dafür, dass das Anwesen seine ursprüngliche Qualität seit Jahren behält.

---

💼 Mietmanagement

Zu den Dienstleistungen gehören:

• Mieter

• Mietsammlung

• Betriebskostenverwaltung

• Reinigung nach dem Checkout

• technische Wartung

• regelmäßige Eigentümerberichte

---

🤝 Support für After-Sales

Eigentümer erhalten Hilfe bei:

• Steueranmeldung

• Geräteeinstellung

• Möbelkäufe

• Innenausführung

Auch Jahre nach dem Kauf können Sie sich an Ihren persönlichen Assistenten wenden.

---

Das Blau ist mehr als eine Residenz.

Es ist ein voll verwaltetes mediterranes Lifestyle-Erlebnis. 🌊✨