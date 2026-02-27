  1. Realting.com
Wohnkomplex The Blue

Akanthou, Nordzypern
von
$170,597
MwSt.
BTC
2.0292135
ETH
106.3597577
USDT
168 666.2942622
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
31
ID: 33976
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Tatlisu Belediyesi
  • Dorf
    Akanthou

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Das blaue Luxusleben in Tatlısu 🌊

Ort: Tatlısu

The Blue ist ein Premium-Wohnungskomplex an der Mittelmeerküste von Nordzypern. Es spiegelt eine moderne architektonische Vision wider, die auf Eleganz, offenem Raum und Panoramablick auf das Meer ausgerichtet ist.

Das Projekt kombiniert zeitgenössisches Design mit voller Lifestyle-Infrastruktur und professionellem Immobilienmanagement.

---

🏡 Immobilienarten

• Gartenlofts mit privatem Gartenzugang
• Penthouses mit geräumigen Dachterrassen

Jede Einheit ist entworfen, um den Blick auf das Meer und die Privatsphäre zu maximieren.

---

🌴 Infrastruktur

🏋️ Gymnasium
🏊 Freibad
🏊 Hallenbad
🛋 Wohnbereich
🎾 Tennisplatz
🧖 Spa
🧖 Sauna
🛒 Markt
👶 Kinderspielplatz
🚗 Autovermietung
🏢 Wohnungsvermietung Service
⚡ Generator

Alles, was Sie für ein komfortables Wohnen benötigen, befindet sich in der Anlage.

---

📲 Smart Property Management

Eine dedizierte mobile Anwendung ermöglicht Bewohnern:
• Überwachung von Immobilieninformationen
• Zugangsdienste
• Kommunikation mit Management

---

🛠 Wartung und Service

Der Komplex bietet:
• Gartenpflege
• technische Unterstützung
• jährliche Gebäudewartung
• Poolservice
• Beleuchtung und Landschaftsbau

Ein professionelles Management-Team sorgt dafür, dass das Anwesen seine ursprüngliche Qualität seit Jahren behält.

---

💼 Mietmanagement

Zu den Dienstleistungen gehören:
• Mieter
• Mietsammlung
• Betriebskostenverwaltung
• Reinigung nach dem Checkout
• technische Wartung
• regelmäßige Eigentümerberichte

---

🤝 Support für After-Sales

Eigentümer erhalten Hilfe bei:
• Steueranmeldung
• Geräteeinstellung
• Möbelkäufe
• Innenausführung

Auch Jahre nach dem Kauf können Sie sich an Ihren persönlichen Assistenten wenden.

---

Das Blau ist mehr als eine Residenz.
Es ist ein voll verwaltetes mediterranes Lifestyle-Erlebnis. 🌊✨

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 88.0
Preis pro m², USD 1,939
Wohnungspreis, USD 170,597

Standort auf der Karte

Akanthou, Nordzypern

