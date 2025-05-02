  1. Realting.com
Hütte House of 156m2 - Lepetani

Tivat, Montenegro
von
$399,028
;
10
ID: 28605
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Tivat

Über den Komplex

House 156m2 for sale in Lepetane, municipality of Tivat. ➡️House area: basically 78m2 (60 + 18m2 terrace), first floor + 1 + basement, (2 comfortable two-room apartments with separate entrances) with the possibility of expansion for another floor. ➡️The area of ​​the plot is 504 m2. ➡️Parking places: 4 ➡️The lot is fenced. ➡️Entry sliding gate. ➡️The house is located on a slight elevation, on a cascade-type lot. Made way to the gate. ➡️On the plot of fruit trees: vine, wild pomegranate, fig, orange, lemon and olive. ➡️ Direct view of the sea from both residential units, panoramic view of the Bay of Kotor from the first floor. ➡️Organization of the living space on the ground floor and first floor: entrance hall, 2 bedrooms on the right, bathroom and living room with dining room and kitchen on the left. From the living room on the ground floor there is direct access to a spacious open terrace, and from there to the garden. ➡️Distance from the sea 150m. ➡️Distance from Tivat 5 km, from the airport 10 km. ➡️Distance from Kotor about 22 km. ➡️Distance from the ferry, shops and restaurants

Standort auf der Karte

Tivat, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Hüttendorf
Tivat, Montenegro
von
$6,42M
Hütte Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Bjelisi, Montenegro
von
$554,531
Hütte Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Montenegro
von
$469,444
Clubhaus Verona house
Budva, Montenegro
von
$117,467
Hütte Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$258,194
Sie sehen gerade
Hütte House of 156m2 - Lepetani
Tivat, Montenegro
von
$399,028
Realting.com
Gehen
