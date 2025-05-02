Hütte House of 156m2 - Lepetani

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
House 156m2 for sale in Lepetane, municipality of Tivat.
➡️House area: basically 78m2 (60 + 18m2 terrace), first floor + 1 + basement, (2 comfortable two-room apartments with separate entrances) with the possibility of expansion for another floor.
➡️The area of the plot is 504 m2.
➡️Parking places: 4
➡️The lot is fenced.
➡️Entry sliding gate.
➡️The house is located on a slight elevation, on a cascade-type lot. Made way to the gate.
➡️On the plot of fruit trees: vine, wild pomegranate, fig, orange, lemon and olive.
➡️ Direct view of the sea from both residential units, panoramic view of the Bay of Kotor from the first floor.
➡️Organization of the living space on the ground floor and first floor: entrance hall, 2 bedrooms on the right, bathroom and living room with dining room and kitchen on the left. From the living room on the ground floor there is direct access to a spacious open terrace, and from there to the garden.
➡️Distance from the sea 150m.
➡️Distance from Tivat 5 km, from the airport 10 km.
➡️Distance from Kotor about 22 km.
➡️Distance from the ferry, shops and restaurants
