Hütte Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,467
6
ID: 28314
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se dvosobna namještena kuća, površine 95m² u Donjim Kokotima u Podgorici. Riječ je o potpuno novoj i neuseljavanoj kuci koja je opremljena novim namještajem, uredjajima i sl. Nalazi se na ogradjenom placu površine 350m² sa dostupna su 3 parking mjesta. Struktura: ulazni hodnik, komforan dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, predsoblje sa dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa. Grijanje i hladjenje regulisano je putem 2 klima uredjaja. Mogućnost opremanja druge spavaće po potrebi budućeg zakupca. Nalazi se na lijepo lokaciji, u mirnom dijelu grada - nedaleko od teniskih terena, rezidencije Britanske ambasade, internacionalne škole, fakulteta i sl.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte

