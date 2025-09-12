Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Häuser in Portugal

Loule
3
Almancil
3
4 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Ferreira do Zezere, Portugal
Haus 3 zimmer
Ferreira do Zezere, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
Ein seltenes Angebot auf dem Markt. Miete eines zweistöckigen Hauses. Im zweiten Stock gibt …
$936
pro Monat
Haus 3 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Arrendamento anual de Moradia Independente - Quinta Algarvia Disponibilidade Imediata! Est…
$5,580
pro Monat
Haus 3 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Fantastische Villa mit 3 Schlafzimmern und 3 Bädern zur Jahresmiete in Quinta do Lago. Die…
$5,580
pro Monat
4-Schlafzimmer-Villa in Loule, Portugal
4-Schlafzimmer-Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Doppelhaushälfte mit 4 Schlafzimmern und 4 Bädern zur Langzeitmiete, gelegen im ruhigen Reso…
$5,580
pro Monat
