  2. Montenegro
  Hütte Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

Hütte Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Montenegro
$3,521
7
ID: 28599
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Über den Komplex

Izdajemo unikatnu vilu sa bazenom i saunom na Cetinju.Vila je ukupne stambene površine 470m2 i nalazi se na placu od 1000m2.Vila posjeduje 4 spavaće sobe, dva kupatila, salon, veliku dnevnu sobu i kuhinju!Izdaje se dugorocno uz obavezan depozit!

3 Sportski centar, Montenegro
