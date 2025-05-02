  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Stari Bar
  4. Hütte Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar

Hütte Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar

Stari Bar, Montenegro
von
$998
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28600
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Stari Bar

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Za izdavanje dvosobna moderno opremljena kuća u Baru. Kuća je ukupne površine 73m2 i nalazi se na lijepo uredjenom i ogradjenom placu.Posjeduje svoj parking u dvorištu i idealna je za porodični život. Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit! 

Standort auf der Karte

Stari Bar, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hütte Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Ljube Nenadovica, Montenegro
von
$176,042
Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Smailagica Polje, Montenegro
von
$231,201
Hütte Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$258,194
Hütte House of 156m2 - Lepetani
Tivat, Montenegro
von
$399,028
Clubhaus BUDVA CENTAR
Budva, Montenegro
von
$228,377
Sie sehen gerade
Hütte Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
von
$998
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,056
Izdaje se dvosoban stan površine 63 m² u zgradi Venture na Starom aerodromu. Stan se nalazi na drugom spratu, kompletno je namješten i orijentisan ka dvorišnoj strani, što ga čini mirnim i prijatnim za stanovanje. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja – škole, vrtića…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Golubovci, Montenegro
von
$158,438
Prodaje se dvosobna kuća površine 117 m², sa prostranim placem od 1.710 m², smještena u Zeti, na odličnoj i pristupačnoj lokaciji. Kuća posjeduje priključak na gradski vodovod, kao i bunar. Pogodna je za porodični život, ali i za različite namjene zahvaljujući velikom placu. Cijena: 135.000 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,113
Izdaje se prostrana i moderno opremljena kuća na Zlatici, površine 320m², smještena na placu od 500m². Kuća se sastoji iz dvije etaže (prizemlje i prvi sprat), svaka površine 160m²: Prizemlje: Prostran dnevni boravak Kuhinja sa trpezarijom Tri spavaće sobe Kupatilo Velika terasa…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen