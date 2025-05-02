  1. Realting.com
Hütte Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$258,194
ID: 28361
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se kuca, povrsine 170m2, na placu od 450m2, u Murtovini. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, tri terasa i ostava. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadrzaja neophodnih za zivot. Kuca je legalizovana i ima svu potrebnu dokumentaciju.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

