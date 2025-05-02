  1. Realting.com
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Spuz, Montenegro
$293,403
6
ID: 28563
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Danilovgrad
  • Stadt
    Spuz

Über den Komplex

Prodaju se dvije kuća u Donje Grbe, neposrednoj blizini magistralnog puta Podgorica Danilovgrad.Prva kuća je u potpunosti opremljena i ima 200m2. Prvi nivo ima prostranu dnevnu sobu sa izlazom na terasu, kuhinju, toalet i spavaću sobu. Na spratu se nalaze tri spavaće sobe sa kupatilom i dvije terase. Prizemlje druge kuće ima registrovan ugostiteljski objekat, i radionicu na spratu koja je u sivoj fazi, ukupno 300m2.Plac na kojem se nalazi obje nekretnine ima 680m2.

Standort auf der Karte

Spuz, Montenegro
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte

Hütte Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Ljube Nenadovica, Montenegro
von
$176,042
Hütte Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
von
$645
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Golubovci, Montenegro
von
$158,438
Hütte House in the settlement Bjeliši in Bar
Bjelisi, Montenegro
von
$554,531
Hütte Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,467
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
von
$293,403
