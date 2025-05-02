  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$76,285
ID: 28525
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se jednosoban stan ukupne površine 40m2 na Zabjelu! Stan se nalazi u suterenu!Namještaj ukljucen u cijenu!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
