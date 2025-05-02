  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Dalmatinska, Montenegro
von
$144,354
;
7
ID: 28608
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Über den Komplex

English English
Prodaje se u potpunosti opremljen poslovni prostor, povrsine 41m2, na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici. Struktura: ulazni hodnik, tri odvojene prostorije i toalet. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Prostor je opremljen u svrhe kozmetickog salona i kao takav se prodaje. Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking.

Standort auf der Karte

Dalmatinska, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Handel Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,817
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Handel Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,582
Handel Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$23,472
Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
von
$144,354
Handel Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Handel Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,760
Izdaje se poslovni prostor površine 53 m² u Central Pointu, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici. Prostor je pogodan za ugostiteljski objekat, ali i za druge djelatnosti zahvaljujući frekventnosti i pristupačnosti ove lokacije. Mjesečna cijena zakupa iznosi 1.500 €
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,174
Izdaje se poslovni prostor površine 60m², smješten u prizemlju stambene zgrade, na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini Sportskog centra Morača.🔹 Površina: 60m²🔹 Prizemlje zgrade – lako dostupan🔹 Ulaz sa tri strane – omogućava fleksibilan raspored i više pristupnih tačaka🔹 Video nadzor – …
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se poslovni prostor ukupne kvadrature 40m2 na Pobrezju!Poslovni se nalazi preko puta Doma Zdravlja!Idealan za kancelariju!Namjestaj ostaje u prostoru i buduci zakupac ga moze koristiti!
