  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$1,760
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28241
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se poslovni prostor površine 183 m² u City kvartu, potpuno opremljen i spreman za korišćenje. Prostor je pogodan za kancelarije ili slične djelatnosti, a ispred zgrade se nalazi javni parking. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa odličnom povezanošću i svim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 1.500 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$46,358
Handel Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Handel Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,113
Handel Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Sie sehen gerade
Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,760
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$639,618
Prodaje se poslovni prostor površine 170 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade u samom centru grada (zgrada ne posjeduje lift).Struktura:devet funkcionalnih prostorijakuhinjadva toaletaProstor je trenutno izdat po mjesečnoj zakupnini od 2.500 €, a postojeći Ugovor o Zakupu, uz pretho…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Alle anzeigen Handel Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,760
Izdaje se moderan i funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 245 m², idealan za kancelarije, ordinacije, kozmetičke salone i druge djelatnosti.📍 Struktura prostora:▫️ Prizemlje – 98 m²▫️ Sprat – 89 m²▫️ Terasu u vlasništvu – 58 m² (idealan dodatak za opuštanje ili sastanke na otvorenom)…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Handel Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,760
Izdaje se poslovni prostor površine 53 m² u Central Pointu, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici. Prostor je pogodan za ugostiteljski objekat, ali i za druge djelatnosti zahvaljujući frekventnosti i pristupačnosti ove lokacije. Mjesečna cijena zakupa iznosi 1.500 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen