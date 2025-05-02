  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$1,760
;
7
ID: 28312
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se moderan i funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 245 m², idealan za kancelarije, ordinacije, kozmetičke salone i druge djelatnosti.📍 Struktura prostora:▫️ Prizemlje – 98 m²▫️ Sprat – 89 m²▫️ Terasu u vlasništvu – 58 m² (idealan dodatak za opuštanje ili sastanke na otvorenom)✨ Karakteristike:✅ Opremljena kuhinja✅ 5 klima uređaja – optimalna klimatizacija svih prostorija✅ Video nadzor – potpuna sigurnost✅ Prostor je svijetao, funkcionalan i prilagodljiv raznim poslovnim potrebama📌 Prilika da svoje poslovanje smjestite na prestižnoj lokaciji, u prostoru koji ispunjava sve savremene standarde!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Handel Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352,083
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Handel Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,760
Handel Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
von
$144,354
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$363,819
Andere Komplexe
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,174
Izdaje se poslovni prostor površine 60m², smješten u prizemlju stambene zgrade, na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini Sportskog centra Morača.🔹 Površina: 60m²🔹 Prizemlje zgrade – lako dostupan🔹 Ulaz sa tri strane – omogućava fleksibilan raspored i više pristupnih tačaka🔹 Video nadzor – …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Handel Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,760
Izdaje se poslovni prostor površine 183 m² u City kvartu, potpuno opremljen i spreman za korišćenje. Prostor je pogodan za kancelarije ili slične djelatnosti, a ispred zgrade se nalazi javni parking. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji sa odličnom povezanošću i svim sadržajima u blizini. Mjese…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,582
Izdaje se poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici! Okružen buticima, kancelarijama i poslovnim sadržajima, predstavlja idealno mjesto za vaš biznis.🔹 Prostor se prostire na 3 nivoa i kompletno je opremljen modernim kancelarijskim namještajem.🔹 Raspored: više odvojeni…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
