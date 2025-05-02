  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Becici, Montenegro
von
$234,722
ID: 28423
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Becici

Über den Komplex

Na prodaju luksuzno opremljen dvosoban stan sa pogledom na more u Becicima!Stan je ukupne kvadrature 75m2 i nalazi se na 7. Spratu zgrade!Stan posjeduje dvije spavace sobe i dva kupatila!

Standort auf der Karte

Becici, Montenegro
