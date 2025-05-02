  1. Realting.com
  4. Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$363,819
ID: 28193
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Površine 80 m², smješten na mezaninu, ovaj prostor je idealan za kancelarijski rad i slične poslovne djelatnosti.✅ Struktura: prostran i svijetao raspored sa kuhinjom i savršenom funkcionalnošću✅ Lokacija: prestižna poslovna zona, okružena bankama, kancelarijama i modernim objektima✅ Dodatna pogodnost: garažno mjesto uključeno u cijenu📍 Površina: 80 m²🚗 Garažno mjesto uključeno💰 Cijena: 310.000 € (sa garažnim mjestom)Ovaj poslovni prostor predstavlja odličnu investiciju na lokaciji sa visokom potražnjom!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
