Wohnquartier Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Bar, Montenegro
von
$116,188
;
9
ID: 28457
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Bar

Über den Komplex

Prodaju se dva stana – dvosoban stan i garsonjera, ukupne površine 72m², sa mogućnošću spajanja u jedan veći stan. Nalaze se u Baru, u Požarevačkoj ulici, na mirnoj i atraktivnoj lokaciji.   Struktura:   Dvosoban stan: dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatilo, terasa Garsonjera: dnevni boravak sa kuhinjom, kupatiloPostoji tehnička mogućnost spajanja u jedan funkcionalan trosoban stan.     Cijena za komplet iznosi 99.000 €. Stanu pripada i obezbijeđeno parking mjesto.   Ova nekretnina je idealna kako za porodično stanovanje, tako i kao investicija za izdavanje.   Za više informacija i dogovor oko obilaska, kontaktirajte nas.

Standort auf der Karte

Bar, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$880
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$154,917
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Wohnviertel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Andere Komplexe
Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Alle anzeigen Residenz Emerald Residence
Residenz Emerald Residence
Sustas, Montenegro
von
$77,942
Etagenzahl 11
Fläche 36–73 m²
6 Immobilienobjekte 6
< p > Die Schöpfer des Wohnkomplexes "Emerald Residence" sind davon überzeugt, dass das heutige Leben in Montenegro nach dem Prinzip "Mein Zuhause ist meine Festung" nicht modern ist. < br / >Die Menschen wollen neue, harmonischere Beziehungen sowohl zur Natur als auch untereinander. Dazu ne…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0 – 57.1
129,093 – 164,182
Wohnung 2 zimmer
72.0 – 73.5
176,415 – 202,575
Gewerbefläche
51.0
90,749
Bauherr
Emerland Residence
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Alle anzeigen Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Montenegro
von
$494,647
Neues modernes Hotel am Ufer. Das Condo-Hotel ist ein modernes Entwicklungsprojekt, das sich bequem in Rafailovici an der Budva Riviera befindet - das am besten entwickelte und attraktivste touristische Reiseziel in Montenegro. Die Apartments befinden sich direkt an der Küste der Adria und a…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Alle anzeigen Wohngebäude
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$122,293
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Fläche 38–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Neue Luxus-Wohnung Komplex. Futuristische architektonische Lösung mit Elementen des klassischen Designs, die seine Einzigartigkeit schafft. Basierend auf Tradition und Blick in die Zukunft überrascht dieses Projekt nicht nur, sondern passt auch perfekt in die unglaubliche Landschaft von Mont…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.5 – 55.0
122,736 – 154,917
Wohnung 2 zimmer
76.0
214,067
Immobilienagentur
GATE Realty
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Realting.com
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
