Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$410,764
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28386
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex




Na prodaju moderna kuca u Gornjoj Gorici.Kuca je ukupne kvadrature 200m2 i nalazi se na placu od oko 600m2.Posleduje prostranu dnevnu sobu, trpezariju sa kuhinjom, 3 spavace sobe, jednu radnu sobu kao dodatak uz garazu, gostinjski wc, kupatilo i krovnu terasu povrsine 80m2.Idealna je za miran zivot, okruzena zelenilom i prirodom!Ulica je privatnog tipa za samo taj dio naselja koji broji svega 8 kuca!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %


Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$234,722
Prodaje se kuca u Tolosima. Kuca je ukupne povrsine 150m2 i nalazi se na placu povrsine 500m2! Prodaje se neopremljena! Kuca je prizemna uz mogucnost renoviranja i opremanja potkrovlja. Predata za legalizaciju!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica

Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,113
Izdaje se prostrana i moderno opremljena kuća na Zlatici, površine 320m², smještena na placu od 500m². Kuća se sastoji iz dvije etaže (prizemlje i prvi sprat), svaka površine 160m²: Prizemlje: Prostran dnevni boravak Kuhinja sa trpezarijom Tri spavaće sobe Kupatilo Velika terasa…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Hütte Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Hütte Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Hütte Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Hütte Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
von
$580,938
Na prodaju jedinstvena troetažna Villa u Blizikucama sa trajnim pogledom na more! Vila je ukupne kvadrature 114m2 i nalazi se na placu povrsine 230m2! Na prvom spratu je dnevna soba, kuhinja, tehnicka prostorija i unutrasnje stepenice koje vode do drugog nivoa na kom se nalaze dvije spavace …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen


