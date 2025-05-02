Wohnquartier Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
von
$146,701
;
9
ID: 28306
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se jednosoban stan površine 49 m², smješten iza Central Pointa, na visokom prizemlju. Stan je kompletno namješten, spreman za useljenje i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa i svih važnih sadržaja. Pogodan je za stanovanje ili kao investicija za izdavanje. Cijena: 125.000 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$152,318
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$234,722
Wohnanlage on the Lustica peninsula
Krasici, Montenegro
von
$523,126
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Wohnviertel Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,582
Za izdavanje luksuzan stan u zgradi ELITE Residence, kod Capital Plaza-e – 118 m² + garažaIzdaje se prostran i moderno opremljen stan u jednoj od najprestižnijih zgrada u Podgorici – ELITE Residence, neposredno uz Capital Plaza.Struktura stana:Veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjomT…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Izdaje se konforan trosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je kompletno opremljen i idealan za porodicni zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se dvosoban stan u City kvartu, iza Delte, površine 57 m², na četvrtom spratu zgrade. Stan je funkcionalnog rasporeda, nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa, restorana i svih važnih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 600 €. Idealno za parove ili porodice koj…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
