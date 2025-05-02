  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi

Bijela, Montenegro
von
$104,217
;
8
ID: 28787
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Herceg Novi
  • Stadt
    Bijela

Über den Komplex

U novom objektu u Bijeloj, na izuzetno mirnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u neposrednoj blizini, na prodaju je više stanova različite strukture. U ponudi su jednosobni, dvosobni i trosobni stanovi, kvadrature od 37 do 107 m2. Planiran je završetak radova u oktobru ove godine. Mogućnost kupovine parking, kao i garažnog parking mjesta.

Standort auf der Karte

Bijela, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

