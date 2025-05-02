  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Wohnquartier Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$2,699
;
2
ID: 28276
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godinuObjekat II je osmišljen da zadovolji potrebe savremenog urbanog života – idealan spoj funkcionalnosti, estetike i komfora. Savremena arhitektura, obilje zelenih površina i izvrsna povezanost sa svim ključnim tačkama grada čine ga pravim izborom za porodično stanovanje, ali i za one koji traže balans između privatnog i poslovnog prostora.Kompleks se sastoji od 6 lamela (A, B, C, D, E i F), sa ukupno 504 stambenih jedinica.Prizemlje je predviđeno za poslovne prostore, dok su gornji spratovi namijenjeni isključivo za stanovanje.Za dodatni komfor stanara planirana je i izgradnja dvonivojske podzemne garaže.Iskoristite priliku i osigurajte sebi stan u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – kvalitet, udobnost i funkcionalnost na jednom mjestu.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
Wohnviertel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$998
Residenz Opatovo
Donja Lastva, Montenegro
von
$405,029
Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Montenegro
von
$125,815
Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$598,814
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
von
$587
Izdaje se veci lijepo namjesten dvosoban stan na Cetinju.Stan je ukupne kvadrature 80m2 i nalazi se na prvom spratu.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Podgorica, Montenegro
von
$76,285
Prodaje se jednosoban stan ukupne površine 40m2 na Zabjelu! Stan se nalazi u suterenu!Namještaj ukljucen u cijenu!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Becici, Montenegro
von
$234,722
Na prodaju luksuzno opremljen dvosoban stan sa pogledom na more u Becicima!Stan je ukupne kvadrature 75m2 i nalazi se na 7. Spratu zgrade!Stan posjeduje dvije spavace sobe i dva kupatila!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
