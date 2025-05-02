  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$411
;
2
ID: 28414
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se nenamješten jednosoban stan površine 42 m², smješten na 3. spratu stambene zgrade u ulici 8. marta, Zabjelo.   Karakteristike stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Spavaća soba Kupatilo Terasa sa prelijepim pogledom na rijeku Moraču Nenamješten – mogućnost uređenja prema sopstvenim potrebama     Pogodan za:   Stanovanje Kancelarijsku djelatnost ili tihi biznis     Cijena zakupa: 350 € mjesečno   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji sa lakim pristupom glavnim saobraćajnicama. Za više informacija ili zakazivanje prezentacije, kontaktirajte nas.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Telegram Schreiben Sie im Telegram
