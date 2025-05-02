  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Wohnquartier Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$2,347
10
ID: 28250
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se luksuzno opremljen trosoban stan, povrsine 103m2, smjesten na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici -u  Momisicima.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, toalet i tri terase.Nalazi se na cetvrtom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U cijenu je uracunato i garazno mjesto.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

