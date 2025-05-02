  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$822
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28438
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
  Izdaje se poslovni prostor – 80 m² – Stari Aerodrom, Podgorica     Izdaje se funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 80 m², smješten na atraktivnoj i prometnoj lokaciji u naselju Stari Aerodrom. Prostor se sastoji od dvije etaže:   Prizemlje: 40 m² Suteren: 40 m²     Karakteristike prostora:   Dvostrana orijentacija sa izlazima na dvije strane Veliki zajednički parking ispred zgrade Odlična vidljivost i pristupačnost sa glavne saobraćajnice Pogodan za različite djelatnosti: kancelarije, prodavnice, salone, ordinacije i slično      Cijena zakupa: 700 € mjesečno   Za dodatne informacije ili zakazivanje obilaska, molimo kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Handel Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,113
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
von
$7,042
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
von
$1,11M
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Handel Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,582
Sie sehen gerade
Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Handel Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Handel Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,113
Izdaje se poslovni prostor površine 93 m², sa dva odvojena ulaza, kuhinjom i toaletom.Zbog praktičnog rasporeda pogodan je za različite djelatnosti – kancelarije, ordinacije, salone ili uslužne djelatnosti.Cijena: 1.800EUR sa uključenim PDV-om
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$46,358
Prodaje se razradjen biznis na odlicnoj lokaciji City Kvart. Lokal je ukupne povrsine 91m2, 73 unutar lokala i 18m2 bašta. Cijena zakupa za ovaj lokal iznosi 1100 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Alle anzeigen Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352,083
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, prodaje se potpuno opremljen poslovni prostor – idealan za kancelarije ili različite biznis djelatnosti.✅ Prostor na 3 nivoa✅ Više odvojenih prostorija (open-space + manje kancelarije)✅ Kuhinja + 2 toaleta✅ Potpuno opremljen modernim kancel…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen