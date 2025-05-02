  1. Realting.com
Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad

Spuz, Montenegro
von
$1,11M
;
6
ID: 28334
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Danilovgrad
  • Stadt
    Spuz

Über den Komplex

Na prodaju plac površine 5.500 m² sa dva kvalitetna magacina od po 750 m², smješten odmah uz magistralni put u Danilovgradu, na izuzetnoj lokaciji pogodnoj za razne djelatnosti. Sa zadnje strane placa prolazi željeznička pruga, što omogućava dodatnu logističku povezanost i značajne transportne prednosti.Ponuda obuhvata:Dva magacina – svaki po 750 m² (ukupno 1.500 m² skladišnog prostora)Plac 5.500 m² – mogućnost odvajanja i kupovine polovine placa sa jednim magacinomDirektan pristup magistraliBlizina željezničke pruge – idealno za kompanije koje posluju sa željezničkim transportomCijena: 950.000 €

Standort auf der Karte

Spuz, Montenegro
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
