  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica

Wohnquartier Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$193,646
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28184
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Na prodaju dvosoban stan – Vezirov most, 72m²   Prodaje se prostran i svijetao dvosoban stan od 72m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Vezirov most. Stan je polunamješten, dobro organizovanog rasporeda i pruža odličan balans udobnosti i funkcionalnosti.   📍 Lokacija Stan se nalazi u mirnom dijelu grada, a istovremeno u neposrednoj blizini centra, škola, vrtića, trgovina i svih važnih saobraćajnica. Idealno mjesto za porodično stanovanje ili kao investicija.   ✨ Prednosti stana   Površina: 72m² Struktura: dvosoban Polunamješten – mogućnost prilagođavanja prema željama kupca Velike, svijetle prostorije Atraktivna i dobro povezana lokacija     💶 Cijena: 165.000 €   Stan je odmah useljiv i predstavlja odličnu priliku na tržištu.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnanlage New luxury residential building in Budva
Budva, Montenegro
von
$265,857
Wohnviertel Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$187,778
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$193,646
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$103,278
Prodaje se garsonjera od 24m2 u Podgorici, između Autobuske stanice i Gintaša (Mall of Montenegro). Kompletno renovirano i namješteno novim, kvalitetnim, pažljivo biranim namještajem. Uređaji pod garancijom. Odvojena kuhinja, sa ugradnim elementima i granitnim sudoperom. Klimatizovano. Bez d…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Montenegro
von
$82,388
Predstavljamo vam savršenu garsonjeru u naselju Topla, Herceg Novi – moderno uređena i spremna za useljenje. Ova nekretnina je idealna kako za odmor i stanovanje, tako i kao investicija za rentiranje.📍 Lokacija: Topla, Herceg Novi📐 Površina: 27 m²🌊 Pogled na more: Da🚶‍♂ Udaljenost od mora: 5…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se jednosoban stan – Preko Morače (kod Alpe Bara)   📐 Površina: 45 m² 📍 Lokacija: Preko Morače, u blizini Alpe Bara 🏢 Sprat: 5. sprat stambene zgrade (zgrada posjeduje lift) 🚗 Parking: privatno mjesto uključeno u cijenu 💶 Cijena: 450 €   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u mirnom i…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen