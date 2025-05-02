  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Apartments of different structures in Bijela - new construction

Wohnquartier Apartments of different structures in Bijela - new construction

Bijela, Montenegro
von
$104,217
;
9
ID: 28786
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Herceg Novi
  • Stadt
    Bijela

Über den Komplex

In a new building in Bijela, in a very quiet location with all the necessary facilities in the immediate vicinity, several apartments of different structures are for sale. The offer includes one bedroom, two bedroom and three bedroom apartments, the surface area from 37 to 107 m2. Completion of the works is planned for October this year. There is possibility of buying a parking place, as well as a garage parking place.

Bijela, Montenegro
