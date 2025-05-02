Wohnquartier Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$939
9
ID: 28185
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se dvosoban stan površine 85 m² u Bloku 5, smješten na visokom prizemlju stambene zgrade. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalnog rasporeda. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 800 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
