  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje

Wohnquartier Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje

Podgorica, Montenegro
von
$822
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28152
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
✨ IZDAJE SE LUKSUZAN STAN – CENTRAL POINT ✨   📐 50 m² – jednosoban 🚗 Garažno mjesto uključeno u cijenu 📍 Top lokacija – Central Point 📅 Useljiv od 10. oktobra 💶 700 € mjesečno

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage
Donja Lastva, Montenegro
von
$159,841
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Montenegro
von
$79,219
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Montenegro
von
$134,848
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Sie sehen gerade
Wohnquartier Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
von
$822
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage (new building) in Budva
Wohnanlage (new building) in Budva
Wohnanlage (new building) in Budva
Wohnanlage (new building) in Budva
Wohnanlage (new building) in Budva
Alle anzeigen Wohnanlage (new building) in Budva
Wohnanlage (new building) in Budva
Budva, Montenegro
von
$160,238
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 45–108 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnhaus in einem neuen Komplex in Budva.Eine moderne Wohnanlage in der ruhigen und grünen Babin Do Gegend von Budva, bietet malerische Berglandschaften und Meerblick. Seine einzigartige Lage im oberen Teil der Stadt gewährleistet sowohl Privatsphäre und Ruhe, zusammen mit Panoramablick auf …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0
167,175
Wohnung 2 zimmer
79.0 – 108.0
279,413 – 432,786
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$179,516
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 48 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ferienwohnungen in einem neuen Boutique-Gebäude unter Bau in Tivat Eine exklusive Wohnanlage mit nur 5 Wohnungen befindet sich in einer ruhigen, grünen Gegend von Tivat — Mrčevac, nur wenige Schritte von der renommierten Porto Montenegro, Strände und allen wichtigen Stadtinfrastruktur entfer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
181,018
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen