  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Wohnquartier Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$1,174
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28202
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se trosoban stan površine 90 m² preko puta Ekonomske škole, smješten na prvom spratu. Stan je lijepo namješten i odmah useljiv, a u cijenu zakupa uključena su i dva garažna mjesta. Lokacija je veoma praktična i dobro povezana. Mjesečna kirija iznosi 1.000 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohnviertel Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
von
$211,250
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,174
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$158,438
Prodaje se jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u ulici 4. Jula u Podgorici.Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade koja posjeduje dva lifta.Nalazi se u blizini novog soping centra ciji je rok zavrsetka 2026ta godina
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
von
$154,823
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 41–63 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartments in einem neuen Wohnkomplex in Budva.Eine moderne Wohnanlage in der ruhigen und umweltfreundlichen Gegend von Budva — Dubovica. Diese Lage bietet eine ruhige natürliche Umgebung mit malerischen Blick auf die Berge und das Meer, während nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Mega Ma…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0
156,118
Wohnung 2 zimmer
63.0
234,198
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$146,701
Prodaje se jednosoban stan površine 49 m², smješten iza Central Pointa, na visokom prizemlju. Stan je kompletno namješten, spreman za useljenje i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa i svih važnih sadržaja. Pogodan je za stanovanje ili kao investicija za izdavan…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen