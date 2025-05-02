  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Three bedroom apartment in the very center of Podgorica

Wohnquartier Three bedroom apartment in the very center of Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$258,194
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28772
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Apartment with an area of ​​86m2 on the top, eighth floor, in the very center of Podgorica, in the immediate vicinity of Independence Square. The apartment offers an exceptional view of the square, Slobode Street, as well as the Millennium Bridge and other nearby buildings. The apartment is sold fully furnished. The apartment occupies the entire surface of the floor, and is registered at 50m2.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Montenegro
von
$125,815
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$190,125
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Aparthotel
Budva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Sie sehen gerade
Wohnquartier Three bedroom apartment in the very center of Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$258,194
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Herceg Novi, Montenegro
von
$124,986
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
🗝️ Eine schlüsselfertige Wohnung an der Küste der Perle der Adria💹 In diesem Stadium werden 20% AusbeuteMögliche Raten bis Dezember 2026📍Herzen-Novi, Montenegro🏨 Bereitschaft der Einrichtung Dezember 2026Gelegen entlang der Adriaküste, eine kleine Stadt mit atemberaubender natürlicher Schönh…
Immobilienagentur
Зарубежная недвижимость
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Зарубежная недвижимость
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$170,174
Na prodaju je luksuzno opremljen jednosoban stan površine 49 m² u modernom kompleksu Old Town Residence. Stan se nalazi na visokom prizemlju, pažljivo je dizajniran i opremljen kvalitetnim materijalima i namještajem, pružajući savršen spoj udobnosti i elegancije. Uz stan dolazi i pripadajuće…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Wohnviertel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Montenegro
von
$96,236
Prodaje se garsonjera – Stari aerodrom   📍 Lokacija: Stari aerodrom 🏠 Površina: 31 m² 🏢 Sprat: poslednji sprat zgrade Zetagradnje ✨ Pogodnost: odlična za život i kao investicija 💶 Cijena: 82.000 €   Garsonjera se nalazi u modernoj zgradi Zetagradnje, dobro održavanoj i na odličnoj lokaciji. …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen