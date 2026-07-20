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Wohnquartier Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak

Bnei Berak, Israel
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ID: 38756
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bnei Berak
  • Adresse
    Baal Shem Tov, 24

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Bnei Berak, Israel
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